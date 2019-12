Ningún entrerriano en el gabinete de Alberto

E

l presidente de la Nación electo, Alberto Fernández, que asumirá el mando el próximo martes 10, confirmó y presentó este viernes a su equipo de gobierno. Al frente de los 19 ministerios y los otros organismos centrales de su gestión hay hombres y mujeres que expresan los sectores de más peso del Frente de Todos: el "Grupo Callao" que responde al propio Fernández, kirchnerismo, massismo, históricos del PJ y progresismo, en el caso de Victoria Donda.

En ninguno de los casos Alberto Fernández designó a referentes políticos de Entre Ríos. La provincia pierde así la representación que tuvo estos últimos años en el gabinete nacional, con Luis Miguel Etchevehere al frente del ministerio de Agroindustria, y en alguna medida también con Rogelio Frigerio (con domicilio en Islas) a cargo de Interior, Obra Pública y Vivienda.

A continuación la lista completa del gabinete presentado este viernes:

Jefe de Gabinete: Santiago Cafiero. “Alter ego” del presidente, como lo presentó el propio Fernández.

Vicejefa de Gabinete: Cecilia Todesca, economista del grupo Callao.

Ministerio del Interior: Eduardo De Pedro, de La Cámpora. “Vamos a trabajar muchos años más juntos”, dijo el presidente electo.

Ministerio de Obras Públicas: Gabriel Katopodis, intendente de San Martín. “Abogado, amigo de muchos años. La obra pública es una cosa que ha quedado muy relegada en la Argentina”, lo definió Fernández.

Cancillería: Felipe Solá. “Amigo de casi toda la vida. Excepcional gobernador de Buenos Aires en dos ocasiones, ingeniero agrónomo. Inserción con el mundo con lógica política y no sólo diplomática. Va a ocuparse del comercio exterior”, tal como lo introdujo el jefe de Estado electo.

Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat: María Eugenia Bielsa. Arquitecta. Ex vicegobernadora de Santa Fe.

Ministro de Salud: Ginés González García. “Nadie conoce la salud argentina como él”, dijo Alberto Fernández. Ya fue ministro durante el kirchnerismo.



Ministerio de Seguridad: Sabina Frederic. Antropóloga. El presidente electo señaló que la seguridad “se resuelve con igualdad y no a los palos y metiendo balas, pero hay que dar respuestas a los que cometen un crimen y a los problemas de inseguridad,. Sin necesidad de autorizar que alguien dispare por la espalda a otro”.

Ministerio de Economía: Martín Guzmán. Economista, docente e investigador de universidades de los Estados Unidos.

Ministerio de Desarrollo Productivo: Matías Kulfas. “Otro miembro del Grupo Callao. Tiene la idea de que la Argentina necesita desarrollarse y salir del mundo de la especulación financiera”, destacó Fernández.



Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad: Elizabeth Gómez Alcorta. “Abogada excepcional que ha trabajado mucho por los Derechos Humanos y miembro del CELS", la calificó el presidente electo.

Ministerio de Desarrollo Social: Daniel Arroyo. “Nadie ha trabajado tanto en el tema de la crisis social en los últimos años”, sostuvo Dernández.

Ministerio de Educación: Nicolás Trotta. Fundador en 2002-2003 de los “Jóvenes K”. Va estar acompañado de Adriana Puiggrós, “una licenciada en Educación que conoce el tema educativo como nadie en la Argentina”, indicó Alberto.

Ministerio de Defensa: Agustín Rossi. “Nos conocemos de la prehistoria kirchnerista”, evocó Fernández.

Ministerio de Cultura: Tristán Bauer. Director de cine, ex director del Sistema Nacional de Medios Públicos y ex presidente de Radio y Televisión Argentina.

Ministerio de Justicia: Marcela Losardo. “La Justicia está en una situación crítica, en el orden federal, en el Consejo de la Magistratura. No creo que sea un problema centralmente de jueces. Son muchos más los honestos de los que no lo son”, advirtió, al presentarla, el presidente electo.

Ministerio de Turismo y Deporte: Matías Lammens. “Debutante en la función pública”.

Ministerio de Ciencia y Tecnología: Roberto Salvarezza. "Fue presidente del Conicet y con él vamos a volver a poner en pie la ciencia y tecnología y a poner a los investigadores en el lugar que siempre tuvieron que estar, y no en el lugar de maltrato en que estuvieron en los últimos años", adelantó Alberto.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable: Juan Cabandié

Ministerio de Agricultura: Luis Basterra. “Lo más importante que necesita la Argentina en los tiempos que se vienen es traccionar dólares, es necesitamos exportar para que ingresen divisas y cumplir con nuestras obligaciones. Que trabaje en paz con las entidades del campo”, aseguró Fernández.

Ministerio de Transporte: Mario Meoni. Ex intendente de Junín, “uno de los radicales que en su momento se acercaron a ayudarnos. El transporte es muy subsidiado en Buenos Aires y con cero subsidios en el interior. Vamos a trabajar para equilibrarlo”

Ministerio de Trabajo: Claudio Moroni. Lo acompañó en Superintendencia de Seguros, SIGEN, ANSES, AFIP, entre otras áreas.

Secretaría General de la Presidencia: Julio Vitobello.

Secretaría de Asuntos Estratégicos (con rango ministerial): Gustavo Béliz.

Secretaria Legal y Técnica: Vilma Ibarra, “De las abogadas más preparadas que he visto en mi vida. Cuando tuve que pensar en alguien que cuide mis espaldas cuando firmara algo, pensé en ella”.



Consejo Federal de Políticas Sociales: Victoria Tolosa Paz. Estará a cargo de coordinar el “programa contra el hambre”

PAMI: Luana Volnovich. Diputada nacional, politóloga. Impulsará el Plan "Remedios para Todos”

Presidente del Banco Central: Miguel Pesce

AFIP: Mercedes Marcó del Pont. "La convoqué al Frente para la Victoria hace muchos años y una vez más la he vuelto a convocar, para garantizarle al Estado que los recursos ingresen correctamente”, recordó Alberto.

Procuración del Tesoro: Carlos Zannini. Fue 12 años secretario Legal y Técnico de los gobiernos kirchneristas. “Nadie me lo impuso", aclaró Fernández en alusión a Cristina Kirchner. "Espero que de este modo te reivindiquemos de lo que has padecido injustamente en esos 107 días de cárcel a los que te sometieron y que no merecías”, añadió.

INADI: Victoria Donda. “Una luchadora eterna por los derechos individuales y la igualdad entre los hombres y las mujeres”, la catalogó el mandatario electo.

Presidente de YPF: Guillermo Nielsen

AYSA: Malena Galmarini. Esposa de Sergio Massa y dirigente del Frente Renovador.