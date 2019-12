Cambiemos no deja caer de la agenda las declaraciones de Castrillón

E

n la oposición no quieren que se apaguen los ecos de las declaraciones del presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, Emilio Castrillón, sobre los supuestos vínculos entre el Poder Ejecutivo y el Judicial -en especial el Ministerio Público Fiscal- que impactarían negativamente en el avance de las causas por corrupción.

Ahora el senador provincial, Raymundo Kisser, que acaba de terminar el mandato que comenzó por Cambiemos en 2015, le envió una nota al presidente del Colegio de Abogado de Entre Ríos, Alejandro Canavesio, en la que consideró que la entidad “debería asumir un rol más activo frente a las denuncias de corrupción contra el Estado”.

El legislador y abogado oriundo de Hasenkamp pidió expresiones del Colegio también “respecto a lo recientemente expresado por el presidente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia".

Kisser insistió en que el Colegio "debe pronunciarse en torno a lo manifestado. La gravedad misma de lo expresado implica que no se puede ser indiferente".

"Los abogados no nos podemos hacer los distraídos, especialmente en torno a la morosidad de las causas sobre corrupción contra el Estado", observó el radical.

Según Kisser, "lo que denuncia Castrillón es una realidad que todos deberíamos conocer: hay morosidad y discrecionalidad en el tratamiento de las diversas causas de corrupción contra el Estado, donde están involucrados ex funcionarios, ex legisladores, ex ministros, hasta un ex gobernador, pero también empresarios, e incluso particulares".

Además de reclamar, el ahora ex senador sugirió que se efectúe a través del Colegio una convocatoria para conformar una Comisión o un Observatorio de lucha o combate de la Corrupción contra el Estado, "para hacer un seguimiento y vigilancia de las causas promovidas y que se promuevan", propuso.



