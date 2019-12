Celis detalló lo que aportó para Varisco

D

aniel “Tavi” Celis se sentó este lunes frente a los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) de Paraná en el marco del juicio por las cuasas conocidas como Narcoavioneta y Narcomunicipio. Dio detalles valiosísimos sobre el acuerdo político entre el Movimiento Vecinalista Oeste (MVO) y la alianza Cambiemos durante la campaña electoral en Paraná en 2015 y hasta ofreció un papel con anotaciones sobre el pacto.

Sin embargo, desligó al intendente Sergio Varisco, a la ex funcionaria de Seguridad, Griselda Bordeira, y al ex concejal Pablo Hernández, de la comercialización de droga, aunque admitió que él ha vendido.

El sindicado jefe narco declaró en el juicio (Análisis)



“Asumo la responsabilidad por la venta de droga, pero no por la financiación. Durante mi vida siempre tuve comercios de venta de ropa y calzado. En 2013 empezamos con una carnicería y verdulería”, introdujo el capo narco paranaense.

El movimiento del oeste

Según publicó Análisis Digital, habló de los orígenes del Movimiento Vecinalista Oeste (MVO): "con un grupo de vecinos nos juntamos desde hace años, 2009 o 2010, donde también participan presidentes de comisiones vecinales. La idea siempre fue hacer lo que la Municipalidad no hacía”, describió.

Celis aseguró que el ex intendente Carlos Halle, actualmente titular del Ente Regulador de Energía, “nos ofertó apoyar su campaña. Desistimos y nos sumamos a la UCR. Pero trabajamos para la gente, no para la UCR”, marcó. Luego reconoció que trabajaron para Sergio Varisco en la campaña de 2011 pero ganó Blanca Osuna. “Seguimos trabajando en esa gestión”, acotó.

Lo que dice el archivo Noviembre, 2019 Revelaron más detalles políticos y clientelares de Varisco y Celis

Celis afirmó que en 2014 se encontró con Pablo Hernández, quien le ofreció “ir con Varisco. Habíamos tenido una mala experiencia con Varisco porque no cumplió con su palabra. En otra época estaba también Fabián Rogel que nos pagaba 3.000 o 4.000 pesos por mes. A ese dinero se lo daba a la gente. Rogel cumplió pero Varisco no y tampoco dio la cara".



Celis contó que finalmente accedió al ofrecimiento de Hernández y que hubo una reunión de la que participó él, Hernández, Varisco y (Roberto) Sabbioni. “Hicimos un acuerdo con la UCR que después se integró a Cambiemos. No cumplieron. (Josefina) Etienot y (Emanuel) Gainza se comprometieron a dar planes sociales y nunca cumplieron".

"Los políticos no cumplían y después la gente me reclamaba a mí”, subrayó Celis.

Cuando se le preguntó en qué consistió el acuerdo político, Celis respondió que el Movimiento Vecinalista Oeste esperó “40 contratos de obra o servicio y puestos en algunas Direcciones, Subinspecciones o Jefaturas”.

Los aportes

El aporte económico, según Celis, fue “una fiesta en el Club Avenida Ejército. Hubo mozos, se alquilaron sillas, mesas, se sirvió pata muslo. Al evento lo solventó el Movimiento Vecinalista Oeste. Fue bastante grande, para más de 200 personas. Se hizo antes del ballotage, habrá sido el 17, 18 o 19 de noviembre. Nos salió 37 mil pesos”, detalló.

Lo que dice el archivo Noviembre, 2019 Concejales tuvieron que declarar sobre la relación con Celis

Otro de los eventos fue en el Salón Armando Gabriel. “Fue una cena de fiscales y salió 50 mil pesos”, acotó. Y una tercera fiesta en el salón “17 de Agosto que costó 35 mil pesos”. Además el MVO aportó 60 autos a 1500 pesos cada uno por día (remises para las tres elecciones), 1000 bolsones de alimentos por cada elección. O sea 3000 bolsones, a razón de 150 pesos cada bolsón.



“Cuando ganaron dejaron de respondernos. Entonces empezamos a ir al Palacio Municipal para que nos devolvieran de a poco la inversión”, aseguró el procesado.

Celis agregó que la política arruinó económicamente su negocio barrial de carnes y verduras. “Antes de la campaña vendía un chasis de huevo por semana. Tenía un movimiento impresionante. Después me dediqué de lleno a la campaña y tuve que vender mis vehículos para pagar las deudas”, soltó.



“Fui muchas veces al municipio. Mi relación era personal con Varisco. Pero se generaron muchos inconvenientes por las publicaciones en los medios que estaban con la Municipalidad", contó y sugirió que el propio intendente motivó las publicaciones para distanciarse: "era una operación de Varisco, porque eran los medios que estaban con el municipio”, razonó.

Lo que dice el archivo Diciembre, 2019 Parece que Varisco va a hablar

Volviendo a los aportes para la campaña 2015, recordó que durante un año y tres meses “invertimos 3000 o 4000 pesos por mes. Varisco no tenía ni para hacer afiches. Yo recuerdo que al principio hicimos unos afiches A3 que abajo tenían la inscripción MVO”.



Celis calculó que en total el movimiento aportó 1 millón 42 mil pesos. “El intendente nos dijo que nos iba a pagar duplicado. Nosotros le dijimos que le poníamos el 60% de interés más el índice inflacionario de ese año”, precisó. “Pero esto no es plata, es trabajo de la gente”, aclaró de inmediato.

“No tienen nada que ver”



En su declaración Celis separó los vínculos políticos del comercio de droga. “No sé por qué (NdeR: su ex pareja, Luciana) Lemos inculpó a Bordeira, Hernández y Viola. Están detenidos hace un año y medio y no tienen nada que ver. Ellos no venden ni consumen, Varisco tampoco”, agregó.

"Imposible que Varisco haya comprado, imposible que Bordeira y Hernández hayan comprado droga. Jamás lo han hecho. Eso es todo lo que tengo para decir", aseveró Celis.



“Yo recibí ayuda de ello pero no para financiar la droga. Ellos siempre mintieron. Te pido Luciana que digas la verdad. Ella fue muchas veces al municipio. Le daban 5000 pesos. En el municipio nos recibían Hernández o Bordeira”, repasó.

Lo que dice el archivo Diciembre, 2019 Otorgaron salidas de la cárcel al concejal Hernández

Celis además despegó a Lemos del trabajo de campaña en 2015. “Al municipio entró gente del MVO a trabajar. Pero fueron muy pocos. Siempre sugeríamos que fueran a la Unidad Municipal 2 porque ahí era el compromiso”, dijo.



Audiencias



Este lunes también ampliaron indagatorias Carlos De la Fuente, alias El Cordobés; Renzo Bertana, hijo del corazón de Celis; Juan Manuel Gómez; Nahuel Celis; y Wilber Figueroa Lagos.



El debate se retomará el próximo jueves a las 12, cuando ampliarán sus indagatorias el concejal Pablo Hernández y Alan Viola. En tanto, el viernes la jornada se extenderá de 9 a 16 y comenzarán los alegatos de Fiscalía que finalizarán el lunes. Ese mismo día está previsto que empiecen las alegaciones de las defensas que se extenderán hasta el martes 17.