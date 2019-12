Exclusivo: el traspaso de mando íntimo entre Varisco y Bahl

L

uego de una transición con cruces y denuncias, el traspaso de mando entre las autoridades municipales de Paraná se hizo este martes por la tarde en la Casa de la Costa en una ceremonia íntima y a puertas cerradas, a la que INFORME DIGITAL accedió en forma exclusiva. Sergio Varisco (Cambiemos) y Adán Bahl (PJ) firmaron el acta que convierte formalmente al vicegobernador saliente en el intendente de la capital provincial.

Desde el gobierno municipal saliente habría buscado evitarse la difusión del acto debido al clima de tensión que se vive en el municipio en el último tramo de la gestión de Varisco, especialmente entre el Ejecutivo y los grupos de contratados que protestan a las puertas del Palacio Municipal por su reincorporación. El intendente radical concluye su mandato agobiado por los problemas de gestión y económicos de la Comuna y su exposición en el proceso de transición ha sido nula.



De hecho, la ceremonia se hizo en la Casa de la Costa, el establecimiento del municipio ubicado en la zona del Puerto, lejos del centro paranaense, convulsionado de protestas en las últimas semanas.

En el acto íntimo apenas se hicieron presentes referentes del entorno de los mandatarios saliente y entrante. Se vio a Lucía Varisco, que recientemente asumió como diputada provincial, así como el ahora ex secretario General y de Derechos Humanos del municipio, Eduardo Solari, y a los flamantes concejales, el secretario de Legal y Técnica saliente, Walter Rolandelli, y el fiscal de Estado saliente, Francisco Avero; a la madre del intendente saliente y ahora ex secretaria de Cultura, Magda Varisco; a Estela Boeykens, ex secretaria de Relaciones Institucionales; y la concejal reelecta y ex pareja de Varisco, Claudia Acevedo, entre otros.

Por el lado de Bahl lo acompañaron su esposa, Claudia Silva, y miembros del flamante equipo de gobierno municipal de Paraná, como el secretario de Gobierno, Santiago Halle; el de Hacienda, Inversión, Empleo, Ciencia y Tecnología, Eduardo Macri; el de Planeamiento y Desarrollo Territorial, Guillermo Federik; la de Coordinación Estratégica, Camila Farías; y la titular de la Agencia Municipal del Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano, Lucila Haidar, entre otros.

Bahl llegó acompañado por su esposa y la flamante viceintendente, Andrea Zoff. Luego de un seco apretón de manos con Varisco, ambos escucharon la lectura del acta de traspaso. En la misma, quedó asentado que "el presidente municipal Adán Bahl hace reserva con los expedientes en trámite que no constan en la documentación entregada y que pudieran generar una modificación económica-financiera del estado del municipio”.

Cabe recordar que las acusaciones por falta de información y desmanejos en el proceso de transición de los últimos meses hechas por parte del equipo de Bahl hacia la gestión varisquista fueron una constante.

Lo que dice el archivo Octubre, 2019 Bahl denunció desmanejos de Varisco y no se podrían pagar sueldos ni aguinaldo

Luego de firmar el traspaso del mando municipal para el nuevo intendente, Varisco dijo "bueno, mucha suerte, hasta luego" y se retiró del salón de la Casa de la Costa acompañado por su hija Lucía.







El video:







El último paso de la asunción del poder en el municipio paranaense de Bahl tendrá lugar este miércoles a las 11 en el Teatro 3 de Febrero, donde recibirá los atributos de la presidencia municipal y, acompañado por la viceintendente Zoff y ante la Asamblea Legislativa compuesta por los concejales, brindará su primer discurso como intendente de la capital entrerriana.