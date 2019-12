Durísimo primer discurso de Bahl contra la herencia de Varisco

A

dán Bahl asumió la intendencia de Paraná este miércoles en un acto que se realiza en el Teatro Municipal 3 de Febrero. En el acto se encuentra el gobernador Gustavo Bordet y la vicegobernadora Laura Stratta.

El juramento le fue tomado por su viceintendenta, Andrea Zoff. Luego se continuó con la jura de los secretarios del Gabinete. En el acto estuvieron, legisladores nacionales y provinciales, intendentes; el ex gobernador Jorge Busti; José Carlos Halle, ex intendente; Blanca Osuna, ex intendente y actual diputada nacional; Julio Solanas, ex diputado nacional y actual diputada provincial, entre otros.

En su discurso, Bahl anunció que enviará un proyecto de ordenanza para limitar los ingresos al municipio en el último año de gestión por parte del personal. "La gestión que termina incremento de manera irresponsable su planta de personal", criticó. Por ello, también planteó adherir a la Ley de Responsabilidad Fiscal. "Que esto definitivamente no vuelva a ocurrir", propuso.



"Hoy comienza una nueva época en Paraná. Paraná va a salir adelante, lo vamos a lograr. Queremos y merecemos ser felices. Es hora de levantar la mirada para salir del estancamiento y la insolencia, nadie quiere vivir angustiado en un lugar que lo aplasta. Es hora de volver a creer que vivir bien en esta ciudad es posible", expresó.

"Paraná puede volver a ser la gran capital de provincial que fue"

Bahl denunció el estado de deuda que recibe. Según indicó, son 1.200 millones de pesos, lo que representa un cuarto del presupuesto municipal. Al respecto, indicó que la gestión de Sergio Varisco utilizó partidas presupuestarias para pagar sueltos. "Han dejado a Paraná en un caos sin precedente", manifestó.



"La actual gestión recibió un municipio superavitario y malgastó los recursos, se va dejando una ciudad sin servicios", remarcó. Al respecto, dijo que la ciudad quedó al borde de una crisis sanitaria ante el conflicto de la basura.

"Empezamos a trabajar para que Paraná deje de darnos vergüenza y vuelva a darnos orgullo", planteó luego y agregó que se focalizará en "arreglar, ordenar y poner en marcha" la ciudad. "No tengamos dudas de que Paraná puede sanarse y proyectarse. Paraná puede volver a ser la gran capital de provincial que fue", concluyó.