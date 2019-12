Filtran terrible audio de un funcionario de Varisco

U

n fuerte audio se filtró en las últimas horas y tiene como protagonista a un ex Director municipal, ofuscado por la gestión que hizo Cambiemos en Paraná. Se trata de un audio de voz que le envió Diego Zaragoza, ex Director de Poda y Reposición de Especies Arbóreas de la Municipalidad de Paraná, al ex Secretario General y de Derechos Humanos de la gestión de Sergio Varisco. Eduardo Solari. "Hicieron un abandono de la ciudad", le espetó.

El mensaje arranca con un saludo cordial, pero enseguida pasa a expresarle su malestar por la gestión. "Hola, ¿cómo estas?. Espero que bien. Quería antes que nada desearte que te vaya bien y envidiable tu manera de siempre estar prendido al saco", arrancó en referencia a que Solari asumió como diputado provincial.

Zaragoza, ex director de Poda.

Y siguió: "Yo amargado por la gestión que se hizo. Lamentablemente este muchacho -por Varisco- no comprendió que estaba rodeados de inútiles, de gente que quería ser protagonista, de mostrador de los bancos para ir a cobrar, porque fue lo único que hicieron. Vos con Rosa Hojman ( ex Subsecretaria de Ambiente Sustentable)...un desastre, siempre poniendo un palo en la rueda. Lo echaste a Marcelo Alvarez (ex Director de Medio Ambiente), lo ensuciaste. Vos te fuiste del partido, después volviste. Tuviste la gloria de ser Secretario de Gobierno y fuiste inútil, porque no hiciste nada para la ciudad, para el empleado municipal, para los militantes. No sé cómo van a dar la cara vos, Sabbioni, Rolandelli y Avero".





"Destruyeron la ciudad, la hicieron pelota. Nos hicieron pasar vergüenza a nosotros, los directores, que eramos las caras visibles del municipios, nos cerraban la puerta, no nos atendían", le dijo luego Zaragoza a Solari. Y aseguró que siente "bronca y dolor" porque "han llevado a ese pobre hombre, que es Varisco, a chuparle hasta la ultima gota de sangre".

"Si tuvo un error esta gestión fue que ese rodeó de gente que le chupó la sangre. Todos los chupa sangre sabían que estaba enfermo", agregó y le señaló que en el partido radical, los funcionarios de Varisco son "lo viejo" y que "ninguno vale la pena".

"Hicieron un abandono de la ciudad. Tenias que haber tenido la grandeza de renunciar. Sergio no vuelve nunca más, porque abandonó la ciudad. Hay que decirlo", dijo luego el ex director de Poda y reclamó que durante su gestión nunca tuvo "la confianza de mi gobierno".





No obstante, le agradeció a Solari la creación de la Dirección de Poda. "Había que inventarme un cargo para mi, y bueno, te lo agradezco", le dijo, pero cerró responsabilizándolo por le regreso del peronismo al poder.

"Culpa de vos, de Varisco, de Macri, volvió la vieja de mierda de Cristina. Rifaron el partido al hijo de puta de Macri", lanzó luego, para concluir el durísimo mensaje.