Varisco declara este viernes ante los jueces

El ex intendente ampliará este viernes su declaración indagatoria.

l ex intendente de Paraná, Sergio Varisco, decidió finalmente ampliar su declaración indagatoria en el histórico juicio por las causas conocidas como Narcoavioneta y Narcomunicipio, donde se somete a consideración del Tribunal Oral Federal de la capital entrerriana su participación en el financiamiento de la banda dedicada a la venta de droga cuya jefatura se atribuye a Daniel "Tavi" Celis.

El ex jefe comunal paranaense comparecerá este viernes ante el TOF, según confirmó su abogado Rubén Pagliotto, que adelantó que Varisco sólo hará una exposición, pero no responderá preguntas ni de las otras partes ni del Tribunal, según publicó APF Digital.

La indagatoria es una instancia de defensa que tienen los acusados, quienes no están obligados a decir la verdad en sus dichos, carga que recae solamente en los testigos.

La decisión de Varisco complicó el cronograma que el TOF tenía previsto y que contemplaba culminar este jueves con las indagatorias y comenzar el viernes con los alegatos. Fiscalía debía abrir su exposición a las 9 de la mañana. Ante la determinación del ex intendente, que requerirá según Pagliotto no más de 10 o 15 minutos, el esquema se correrá.

Hernández negó pacto con Celis

Antes de Varisco declaró ante los jueces el ex concejal Pablo Hernández (Cambiemos), que lo hizo este jueves. Según su versión, Celis y su Movimiento Vecinalista del Oeste fueron invitados por él a sumarse a la campaña, dejando de lado la idea de un “pacto” o “acuerdo” que implicara una contraprestación en cargos o dinero. El ex edil aseguró que el varisquimso no fue el único sector que se interesó en el sindicado como capo de la droga.

“Todos se lo disputaban a Celis, todo el mundo lo buscaba porque podía apoyar a cualquier proyecto político”, sentenció Hernández.

El ex concejal negó haber estado involucrado en el tráfico de estupefacientes. “¿Cómo voy a financiar el narco si ni siquiera tengo casa, ni auto?”, alegó. Al ser consultado sobre porqué aparece su nombre en la anotaciones encontradas en el cuaderno de la ex de Luciana Lemos, donde se registraban supuestos movimientos del negocio narco, consideró que se trata de algo “inexplicable” ya que “nunca consumí ni compré droga”.

Hernández reconoció que propuso al MVO “acompañar” las candidaturas de Cambiemos, pero negó haber participado en reuniones donde se hayan negociado cargos. Según expresó, Celis sólo pidió “que mejore la calidad de vida y que se atiendan los problemas de los barrios” de la zona oeste de Paraná.

Ante las preguntas del tribunal, Hernández minimizó el peso de decisión política de Celis. Aseguró que "no manejaba" la Unidad Municipal 2, como sostiene la hipótesis de la investigación judicial, y agregó que Celis “se metía en todos los lugares donde podía para conseguir cosas para los vecinos. Pedía como cualquier vecino, que se junte basura y cosas así".

Por último, sentenció que se sintió “un perseguido político” y que “la verdad es una sola: yo no tengo nada que ver con todo esto”.