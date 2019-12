Qué dijo Varisco del acuerdo con el narco Celis

E

l ex intendente de Paraná Sergio Varisco declaró este viernes ante el Tribunal Oral Federal que lo juzga por el presunto delito de financiamiento del narcotráfico. El dirigente radical expuso durante unos 20 minutos, en los cuales negó un acuerdo de drogas con el líder de la banda narco Daniel 'Tavi' Celis. No obstante, sí dijo que tuvo un acuerdo político para mantener el poder en el municipio.

Cabe señalar que el ex jefe comunal no aceptó responder preguntas, y por ello tras dar su versión de los hechos, se retiró de la sala. En su defensa, sostuvo: "Estoy prestando declaración bajo tratamiento médico: operación a corazón abierto y la fractura de mi cadera. Los responsables médicos me recomendaron que no venga. Estoy acá por decisión propia en contra de la opinión de mis abogados. Lo hago por dar la cara, por mi familia y mis seres queridos que pasaron momentos horribles en estos tiempos. La mayoría de mis esfuerzos tuvieron que ver con mi cargo de presidente municipal, agradezco la posibilidad de no asistir a las audiencias que me posibilitaron dedicarme a esa función especial".

"Yo ya declaré dos veces, ahí respondí a todas las preguntas. Acompañamos en un documento de más de 170 hojas una ampliación, incluso en mi primera declaración no sabía qué se me imputaba. Mucho tiene que ver con el tema de la política, vocación que abracé en el año 1981 en tiempos de dictadura y que nunca abandoné ni abandonaré. Hay dos maneras de hacer política, una nueva que tiene que ver con la tecnología y las redes sociales y otra que es la vieja buena política, que tiene que ver con el contacto con la gente y es la que adopté y me llevó a todos los rincones de la ciudad", agregó.

Asimismo, dijo que sus declaraciones juradas demuestran que "no ha habido aumento en mi patrimonio y que además, nunca se sustrajo nada del erario público". Luego señaló que por su rol de intendente realizó anotaciones sobre todas sus actividades, y que en esas páginas que se encuentran en el expediente "está claro que el financiamiento de nuestro sector político tiene que ver con la política, nunca con el tema de la droga".

Enseguida, explicó cuál era el vínculo con el Movimiento Vecinalista del Oeste, que integraba Celis. "Fui candidato que en campaña privilegió la presencia en todos los rincones de la ciudad. Esto me llevó a conectarme con casi todos los movimientos vecinales, sectores empresarios, sectores que tienen que ver con los sindicatos y este es el caso de (Daniel) Celis, que era un referente del Movimiento Vecinalista del Oeste (MVO). Nunca dije que lo desconocía o no lo conocía, me fue presentado en su momento, pero mi relación es netamente política, no hay ninguna escucha que me vincule con la droga y estos señores".

"Llegando al poder, los distintos movimientos sociales y sectores hacen sus exigencias. Si bien no hago promesas personales, la política tiene dos tipos de acuerdo, uno explícito y uno implícito en donde la buena militancia exige reconocimiento, salvar situaciones personales de empleo", añadió y luego refirió que en el expediente no existen elementos que lo relacionen con la droga.

"Por eso yo niego rotundamente haber hecho un acuerdo de financiamiento, como se me acusa en los primeros días de septiembre del 2017, con el señor Celis estando preso en la ciudad de Federal. Es algo agraviante, no existe ninguna escucha, no lo hice ni por mi ni por interpósita persona. En declaraciones de los procesados, se dijo que no hubo ningún contacto con mi persona desde que asumí, nunca tuve relación y no hay escucha telefónica que me vincule con actividades ilegales y el tema de la droga", dijo.

En ese marco, resaltó que el acuerdo era sólo político: "Por supuesto que hubo exigencias y reconocimientos, pero nada vinculado con la droga y quiero resaltar el hecho de que haya escuchas que no me involucran personalmente pero que hablan de incumplimiento, insatisfacción de acuerdos políticos y no de droga".

"Quiero negar cuando se me involucra en un encuentro respecto al dinero de estupefacientes en la Municipalidad, el día 27 de abril del 2018, como está probado, ese día yo recibí al ministro de Cultura, a esa hora señalada. Luego, me movilicé a Concordia a una reunión de mi espacio político", refirió luego e insistió que "no hay escucha que me vincule con el tema de la droga y si hay de las que hablan de incumplimiento político".