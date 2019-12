Encontró una cartera con plata y se la devolvió a la dueña

U

n empleado de una concesionaria de autos de Paraná tuvo un gesto que le valió el reconocimiento de una cliente: encontró una cartera con dinero y la devolvió. La historia una más de las tantas que se pueden encontrar en la provincia y el país, pero en este caso el hombre recibió un agradeciendo público que se replicó en las redes.

Jesús Anonio Asimendi es el empleado de Macua que este viernes recibió un caluroso agradecimiento por parte de María Soledad, una mujer que perdió su cartera, pero que tuvo la suerte de que la halló la persona indicada.

"En este mundo existen personas buenas,personas muy buenas,y después está Antonio!! Jesus Antonio Arismendi,empleado de Macua en Paraná, hoy por la mañana encontró mi cartera y no solo que me la devolvió intacta,si no que también se tomó la molestia de ir a mi domicilio para darmela", publicó la mujer, que posó feliz con el empleado.





"A quienes les comenté mi anécdota,me dijeron es el hombre más honesto que vas a encontrar` y 'es un milagro' . Y no se equivocaron! Se acercan fechas especiales y es importante y hasta nuestra obligación destacar estos bellísimos y desinteresados gestos. Que se multipliquen y Dios colme de bendiciones estos nobles corazones ?? ?? ", cerró la agradecida clienta.