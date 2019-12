De Angeli y Etchevehere contra el procesamiento a jefes del campo de 2008

A

once años del conflicto que se desató entre el campo y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por la Resolución 125, la Justicia reactivó una causa judicial contra los integrantes de la Mesa de Enlace de ese momento y representantes de la oposición, por una protesta que se realizó el 19 de marzo de 2008 en el kilómetro 150 de la Ruta Nacional N°9, a la altura de la ciudad bonaerense de San Pedro



El viernes 6 el juez Carlos Villafuerte Ruzo, de San Nicolás, procesó y embargó por la suma de $50.000 a los dirigentes de la Mesa de Enlace de 2008 por "entorpecimiento del normal funcionamiento de los trasportes de tierra".

Entre ellos están Eduardo Buzzi, entonces presidente de Federación Agraria Argentina (FAA); Mario Llambías, que conducía Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); Luciano Miguens, que se desempeñaba como presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA); Hugo Luis Biolcati, ex vicepresidente de esa entidad y Fernando Gioino, que lideraba Coninagro.



Además, fueron procesados: Silvio Etchehum, referente del Sindicato de la Carne; la ex diputada Margarita Stolbizer; la dirigente María del Carmen Alarcón, que en ese momento conformaba el Grupo Pampa Sur, y Raúl Víctores, ex presidente de la Sociedad Rural de San Pedro.

El corte del procesamiento fue en marzo 2008 en ruta 9 altura San Pedro.

El senador nacional por Entre Ríos reelecto de Cambiemos, Alfredo De Angeli, y el ex ministro de Agricultura, el entrerriano Luis Miguel Etchevehere, reaccionaron ante la avanzada judicial y la asociaron con el advenimiento del gobierno nacional del Frente de Todos.

El legislador expresó en las redes: "llama la atención estos procesamientos once años después y en medio de un cambio de gobierno ¿que mensaje nos está dando la Justicia? ¿Seguirá siendo independiente como quería nuestro ex presidente Mauricio Macri? Porque si no hay Justicia independiente no hay República".

De Angeli, uno de los líderes del levantamiento agrario de 2008.

El ex funcionario del gabinete de Macri, por su parte, calificó como "sugestivo" el procesamiento, sugiriendo que hay una "revancha" del kirchnerismo contra los dirigentes agrarios. En Twitter, el ex ministro se refirió a esta acción judicial. "Es sugestivo el procesamiento, después de 11 años, de dirigentes gremiales y políticos por oponerse a medidas abusivas. La revancha no es el camino", dijo.

Es sugestivo el procesamiento, después de 11 años, de dirigentes gremiales y políticos por oponerse a medidas abusivas.

En tanto, en un comunicado, CRA se solidarizó con su ex presidente Llambías, que integra el grupo de procesados. "Cuesta entender el porqué de un tratamiento tan distinto a situaciones fácticamente idénticas, cuando reclama el campo: ‘Proceso judicial’, cuando reclaman los movimientos sociales: ‘Justificación y solidaridad’, dijo CRA, que esta semana comenzó a ser presidida por el tambero entrerriano Jorge Chemes.

"Resulta llamativo que al mismo tiempo que se escuchan voces que apuntan contra el campo y su actividad productiva, se reaviven procesos que todos dábamos por cerrados, luego de 11 años de aquellos sucesos", agregó.



"Al momento de escribir este solidario mensaje, el centro de la Capital Federal soporta el corte de su arteria principal, ante la ausencia de toda intervención policial y ninguna intervención ni de fiscales o jueces, clara manifestación que el campo está solo para aportar callado, al erario público", remarcó CRA.

