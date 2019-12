Pidieron prisión preventiva y 10 años de condena para Varisco

Solicitaron condenar al ex intendente por financiamiento del comercio de droga.

os fiscales federales José Candioti y Leandro Ardoy fundamentaron este lunes las cuantías de las condenas que reclamaron en las causas denominadas narcomunicipio y narcoavioneta. De esa manera, reclamaron condenas para 30 de los 32 procesados que llegaron a juicio. Algunas de las mayores de las condenas fueron pedidas para los hermanos Daniel "Tavi" y Miguel Ángel "Titi" Celis, para el ex intendente de Paraná, Sergio Varisco; para el ex concejal Pablo Hernández y la ex funcionaria municipal de Seguridad, Griselda Bordeira.

La jornada de este lunes fue continuidad de la que se desarrolló el viernes, cuando el ex presidente municipal realizó su ampliación declaratoria y los fiscales Candio y Ardoy comenzaron sus alegatos. En las exposiciones de los funcionarios judiciales se concluyó que:



- Daniel Celis: es autor responsable de organizar y financiar la banda narco, en dos hechos de las dos causas. Y se exigió la pena de prisión efectiva de 15 años y 300 mil pesos de multa.

- Miguel Celis: fue encontrado organizador y financiador por la causa narcoavioneta. Solicitaron 12 años y 18.000 pesos de multa.



- Sergio Varisco, Pablo Hernández y Griselda Bordeira, se los encontró responsables de ser coautores de financiamiento del narcotráfico.

Para Varisco pidieron 10 años de cárcel y 250.000 pesos de multa; para Hernández 9 años de prisión y multa de 225.000 pesos, lo mismo que para Bordeira.

Para todos los otros procesados de la causa narcoavioneta, se entendió que eran coautores del comercio de estupefacientes agravado. Además, se adelantó que no se acusará a Luciana Lemos, la ex pareja de "Tavi" Celis, por el delito de tenencia de armas y se tendrá en cuenta al momento de el pedido pena la colaboración que prestó en la causa.

- Luciana Lemos , Eduardo Celis , Wilber Lagos y Gómez y Jesús Heitz se los consideró coautores del delito de comercio de estupefacientes agravado por la cantidad de de personas.

- Para Alan viola se reclamará la condena por el delito de Partícipe secundario, que consta de seis años de prisión efectiva y 150 mil pesos de multa.

- Se reclamó cuatro años y seis meses de prisión efectiva, para: Luciana Lemos; Marcial Caballero y Luis Céparo