El lugar de Entre Ríos en el nuevo Comité Nacional

a Unión Cívica Radical (UCR) sesionó este lunes en su Plenario Constitutivo de delegados y presentó a las autoridades del Comité Nacional para el período de 2019-2021. El máximo cargo partidario será nuevamente para Alfredo Cornejo, ex gobernador de Mendoza y ahora diputado nacional. Será secundado por el gobernador jujeño Gerardo Morales.

La Mesa Ejecutiva del Comité Nacional radical que conducirá al partido por los próximos años tendrá presencia entrerriana. La UCR Entre Ríos se quedó con la secretaría nº 18 del órgano interno. Su ocupante será Atilio Benedetti, diputado nacional, ex candidato a gobernador y líder de la Corriente Illia, línea interna en el radicalismo entrerriano.

La cúpula del Comité Nacional quedó compuesto con Cornejo como presidente, Morales como secretario general, Alejandra Lorden (Buenos Aires) vicepresidenta primera, Ángel Rozas (Chaco) vice segundo y Soledad Carrizo (Córdoba) como vice tercera.

Luego, la línea de poder sigue con el porteño Enrique Nosiglia como secretario segundo y Josefina Mendoza (Buenos Aires) como secretaria tercera. Del cuarta a la novena secretaría quedaron José Cano (Tucumán), María Castilla (Catamarca), Liliana Martínez Allende (Tierra del Fuego), Miguel Nani (Salta), Adriana Molina (Santa Fe) y Santiago Mascheroni (Santa Fe). El tucumano Cano también ejercerá la tesorería y Mendoza será la protesorera.



Benedetti, 18º en la lista de secretarías.

Los discursos reflejaron a una UCR dispuesta a dejar atrás el lugar político que el partido tuvo durante los últimos cuatro años de Cambiemos en el gobierno nacional y con el PRO como el partido más fuerte de la coalición electoral. El "protagonismo" radical para el nuevo período político fue la marca de la instancia de este lunes. Cornejo afirmó que la UCR no romperá con Cambiemos. Sí anticipó que el radicalismo "construirá" una candidatura presidencial para 2023.

El jujeño Morales, previamente, lo adelantó: "Tenemos que preparar al radicalismo para ser alternativa y construir un candidato o candidata a Presidente para el 2023".

El ratificado presidente del Comité Nacional sintetizó el balance de los años de Cambiemos como oficialismo al advertir que "los radicales cumplimos con la responsabilidad de ayudar al país con nuestra participación en la coalición que gobernó la Argentina. Con nuestros legisladores y todo nuestro despliegue territorial".

"No hay que dejar pasar el concepto de 'tierra arrasada', hace 4 años recibimos una bomba de tiempo en lo económico y lo social. También somos conscientes de que no se lograron resolver los problemas económicos", observó Cornejo y aclaró que "hace 8 años que estamos en recesión. Todos debemos asumir las responsabilidades. No hay ningún gobierno fundacional en la Argentina".



"No podemos de ninguna manera romper la coalición que construimos. Hay que cuidarla. Y nuestro objetivo es construir un candidato o candidata a presidente para ser alternancia en 2023", sentenció el titular nacional de la UCR.

"Los radicales tenemos prestigiosos políticos, técnicos adecuados y mucha militancia para conducir este país", ratificó el diputado mendocino e insistió en que "queremos gobernar la Argentina dentro de 4 años".

"El radicalismo es el partido de la oposición mejor vertebrado para liderar la coalición en este momento. Incluso con la posibilidad de sumar a nuevos socios", sugirió finalmente el presidente reelecto del Comité Nacional.



