Qué dicen los gremios del cambio en Trabajo

a ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, puso en funciones este martes a Ángel Zacarías como el nuevo responsable de la secretaría de Trabajo de Entre Ríos. El flamante funcionario ocupó cargos provinciales y nacionales en el Sindicato del Seguro y fue secretario del Concejo Deliberante de Paraná entre 2008 y 2011.



El nuevo titular recibirá este miércoles a todos los secretarios generales de los gremios que componen la Regional Paraná de la CGT.



INFORME DIGITAL consultó a referentes del mundo sindical de la provincia sobre las expectativas que genera en su sector la designación del paranaense en la cartera laboral, así como sobre la valoración del paso por la secretaría de Fernando Quinodoz, quien la tuvo a cargo desde 2017.



Quinodoz ejerció la secretaría desde 2017 hasta este diciembre.

El secretario adjunto de Uocra Paraná, Hugo Zalazar, consideró que en los últimos años “hemos atravesado diferentes conflictos y siempre en la figura de Fernando (Quinodoz) hemos encontrado una respuesta, siempre nos ha atendido. Nos deja la imagen de que ha sido un buen funcionario”.

El dirigente de la construcción contó que Zacarías “nos pidió una reunión y nos vamos a poner a disposición para trabajar en conjunto. Se va a trabajar bien porque es la línea de trabajo de la secretaría”, refirió sobre sus expectativas. “El hecho de que nos cite y se ponga a disposición ya es un buen dato”, añadió.





Respecto del cambio de funcionarios, Zalazar evitó valorarlo y entendió que “es una decisión política del gobernador. Nosotros venimos trabajando muy bien con Quinodoz y esperemos seguir haciéndolo con Zacarías”.



Por su parte, el secretario General de UATRE Concepción del Uruguay, Mario López, resaltó que “veníamos trabajando bien con Quinodoz. Hemos tenido buena relación, siempre ha atendido los reclamos. Somos de hacer muchos operativos de relevamientos e inspecciones y nunca tuvimos inconveniente. Ha sido muy amable y dispuesto a colaborar. No tenemos nada que objetar”.





En cuanto al nuevo secretario, evaluó que “si lo ha designado la ministra debe ser de su confianza y que trabaje con conjunto con los gremios, que es la base de la dirección. Tenemos la mejor expectativa”.



El referente de los estibadores y peones rurales del departamento Uruguay, quien fue precandidato a senador de Cambiemos en 2015, consideró que la sustitución de Quinodoz por Zacarías corresponde a “decisiones políticas y nosotros no interferimos, el gremio tiene otro lugar. No tenemos injerencia y no tenemos nada que opinar”.

En tanto, la secretaria general de ATSA Entre Ríos, Mariela Ponce, sostuvo que “con Quinodoz trabajamos muy intensamente y siempre tuvimos las respuestas que necesitamos. Siempre que requerimos audiencias e inspecciones tuvimos respuestas”.



“Nuestro tema habitué son los trabajadores en geriátricos, hicimos intenso trabajo en grandes laboratorios como Eriochem, en el interior de la provincia, en las jornadas de higiene y seguridad”, enfatizó la dirigente de la sanidad.





“Si hay una decisión de cambio la respetamos y si esperamos algo del nuevo secretario es trabajar en conjunto”, resumió Ponce.

La referente de ATSA advirtió que “recién mañana (por este miércoles) vamos a tener el primer encuentro formal como sindicato y vamos a escucharlo cómo tiene pensado trabajar. No puedo adelantar una opinión de una persona que no conozco”, concluyó respecto de Zacarías.



A su turno, el secretario General de Uthgra Paraná, Hugo Permayú, valoró que la de Quinodoz “fue una gestión muy interesante, que se acercó a las organizaciones gremiales y estuvo acompañando todos los conflictos que se presentaron. Estamos absolutamente conformes con su desempeño”.

Sobre el nuevo secretario de Trabajo dijo Permayú: “conozco al compañero desde hace mucho tiempo. Conoce la actividad gastronómica y es una muy buena persona. Las expectativas son interesantes, buenas”.

“No sé cómo irá a desempeñarlo porque es la primera vez que lo hace, pero tiene experiencia y se va a munir un poco de la dirigencia gremial. Esperamos que pueda y sepa llevarlo adelante. Entendemos que sí”, estimó el jefe de los gastronómicos de Paraná.



En cuanto al cambio de funcionarios en Trabajo, el veterano dirigente indicó que “son situaciones políticas. La que define eso es la clase política. Lo que pretendemos es que el funcionario que esté al frente cumpla con el estamento tan importante para los trabajadores”.





Por su parte, el secretario de Finanzas del SUOYEM Paraná, Fernando García, aseguró que en el sindicato “estamos satisfechos con la labor de Quinodoz porque se mantuvo siempre cada vez hubo conflicto trató de mancomunar las partes y poner en balanza cuando las cosas se ponían muy tirantes. La evaluamos como positiva”.



Respecto de la situación de su sector en los últimos tiempos, García contó que “se dialogó mucho con el intendente saliente (Sergio Varisco) y este año se puso más complicado, se acrecentaron conflictos pequeños que se transformaron en más contundentes. Ahí se vio el buen trabajo de la secretaría, que con buena cuota de mesura trató de que patrón y trabajadores se sentaran en una mesa de diálogo”.



En cuanto al nuevo funcionario, el referente de los municipales de Paraná opinó: “tengo a Ángel como una buena persona y militante. No implica que el lugar que vas a ocupar no te sea grande. Tenemos expectativas de usarlo lo menos posible, porque eso va a significar que hay mayor diálogo con el Ejecutivo que entró”, refirió sobre la gestión de Adán Bahl.



“Tenemos la expectativa de que tenga criterio parecido de Quinodoz para sentarnos a una mesa de diálogo”, expresó García.

Finalmente, sobre el recambio en la cartera laboral, entendió que “obedece a un cambio estratégico, más allá de que el gobierno provincial sea el mismo. El gobernador seguramente ha solicitado que haya recambio para seguir sus estrategias de aquí a cuatro años”.





Por último, el secretario General de SADOP Entre Ríos, Sergio Pesoa, consideró que “la gestión de Quinodoz ha sido muy valorada para nosotros. Firmamos un convenio y pudimos llevar varias jornadas de violencia laboral, que fue el proyecto que nos propusimos este año”.



“A Ángel lo conozco de hace mucho tiempo y actividades. Esperamos avanzar con él en muchos temas que nos quedaron pendientes”, dijo, en tanto, sobre Zacarías.



“Trabajamos muy bien con Fernando y pensamos que vamos a trabajar muy bien con Zacarías”, sintetizó Pesoa.

El titular del gremio de docentes privados afirmó “no soy quien para opinar” sobre el recambio en Trabajo. “Seguramente el gobernador habrá considerado oportuno el cambio”, añadió. Pesoa indicó que Bordet “habrá considerado seguramente a Fernando para ocupar otro lugar en el ámbito político. Es una persona con muchísimas capacidades personales y políticas”, finalizó.