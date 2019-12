Bordet pidió a sus senadores el voto para suspender el Pacto Fiscal

E

l gobernador Gustavo Bordet, junto a la vicegobernadora, Laura Stratta, se reunió con los senadores provinciales del Frente Creer Entre Ríos, para dialogar sobre las necesidades de cada departamento, en función de la adhesión por parte de la provincia a las modificaciones Pacto Fiscal, firmado en 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri. Este miércoles, la Cámara de Diputados dio media sanción a la suspensión y resta el voto de la Cámara Alta.

“Esta suspensión implica para la provincia de Entre Ríos, contar con 3.000 millones de pesos que se vuelcan a los entrerrianos”, afirmó Stratta.

En el encuentro que se desarrolló este miércoles en Casa de Gobierno, y del cual participó también el ministro de Economía, Hugo Ballay, estuvieron presentes todos los senadores pertenecientes al Frente Justicialista Creer Entre Ríos.

La vicegobernadora Stratta destacó que "el gobernador ha marcado un camino permanente de diálogo con las diferentes instituciones, en este caso con el bloque de senadores del Frente Justicialista Creer Entre Ríos”.

“Ha sido una característica estar en diálogo con todos los sectores, nosotros estamos convencidos que no únicamente tenemos que hablar al interior, sino con todos los sectores, esto también el gobernador lo ha marcado como prioritario”, completó.

En ese sentido, puntualizó que el encuentro tuvo que ver con “abordar las prioridades que tiene el gobierno provincial en el marco de las estrategias del gobierno nacional, priorizando siempre el desarrollo social y humano, la salud, la obra pública que genera dignidad”.

“En el marco de la necesidades y prioridades que se plantean, el gobernador ayer, junto a los gobernadores de toda la Argentina han firmado una suspensión de una parte del Pacto Fiscal”, comentó, y en ese sentido afirmó que “en la provincia de Entre Ríos hay que adherir a esa estrategia y en función de eso hoy fue la reunión, no solamente porque entendemos que hay cuestiones de forma sino también cuestiones de fondo que tienen que ver con qué proyecto de país, de provincia queremos”.

En esa línea destacó la importancia de que “esta suspensión implica para la provincia de Entre Ríos, contar con 3.000 millones de pesos que se vuelcan a los entrerrianos. Nos parece importante poder abordarlo en el marco del bloque y también dar el debate parlamentario de cara a una sociedad que nos está mirando permanentemente y nos exige estar a la altura de las circunstancias”.

La vicegobernadora afirmó que “los tres puntos que se tocan tienen que ver con el Impuesto al Sello, con la Ley 4035 y con Ingresos Brutos, estamos hablando de no perjudicar a nadie, no aumentar; esto también tiene que quedar claro, sino de sostener para no perder, tiene que ser un concepto que quede en la superficie porque no estamos aumentado, sino sosteniendo para tener una base necesaria para poder cumplir con las obligaciones, entre otras, con las políticas alimentarias en un país donde se ha priorizado dar una respuesta al hambre de los que más nos necesitan”.

Por su parte, el senador Armando Gay, explicó que además de “lo que tenemos en carpeta para la sesión que refiere al Pacto Fiscal, cada senador ha planteado la realidad de su departamento. Era una reunión que nos debíamos con el gobernador y la vicegoberndora, por lo que agradecemos su disposición”.

Finalmente, indicó que se dialogó sobre la necesidad de “planificar hacia adelante toda la agenda legislativa y que cada uno pueda tener la comunicación directa con ellos para plantear la realidad de cada departamento”.