Acusan a Bullrich de intentar arreglar la causa con Varisco

Aseguraron que la ex ministra de Macri quiso negociar con Varisco.

ste lunes se produjo el alegato defensivo del ex intendente de Paraná, Sergio Varisco, en la causa donde está procesado por financiamiento del narcotráfico. La exposición de su abogado Rubén Pagliotto tuvo dos grandes ejes: que un sector de Cambiemos, organizado por la ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, lo involucró en la causa para bajar su proyecto de candidatura a gobernador; y que hubo “delación premiada” o “tortura legal” por la cual resultó “coaccionada” Luciana Lemos, la ex pareja de Daniel “Tavi” Celis, para que incrimine a Varisco.

Pagliotto enmarcó: “queremos responder a quienes desde hace años vienen torturando el honor de Varisco, (la ex subsecretaria de Seguridad, Griselda) Bordeira y (el ex concejal Pablo) Hernández”, dijo.





Según Pagliotto, se vieron “ingratamente sorprendidos cuando se intentó juzgar la actividad política” y comparó que “por los acuerdos políticos, muchos llegaron a ser grandes jueces y juezas. Por acuerdo político del peronismo y radicalismo, muchos accedieron al Poder Judicial. Por eso quiero resignificar y poner en valor los tan bastardeados acuerdos políticos”.

También acusó al juez federal N° 1 de Paraná, Leandro Ríos (que llevó adelante las investigaciones) de comprar “a bulto cerrado lo que le vendieron los investigadores de la Policía Federal”.



Ante el Tribunal Oral Federal de Paraná, el abogado defensor de Varisco denunció que la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, “nos dijo a Cullen y a mí frente al ministro Rogelio Frigerio, que Varisco entregue a Pablo Hernández y Griselda Bordeira y todo se terminaba”.

“La respuesta de Sergio fue contundente y categórica. Contestó que no entrega a nadie pero mucho menos a aquellos que no hicieron nada para tapar el atrevimiento y mentira que hicieron”, añadió.

Pagliotto, junto a Miguel Cullen, ambos defensores del ex intendente, ya habían apuntado contra la ministra del gabinete de Mauricio Macri cuando denunciaron la presunta participación del operador judicial Marcelo D’Alessio en el armado de la causa federal contra el entonces intendente.



Entre Bullrich y D’Alessio habría existido un vínculo que se encontraba en los entretelones de diversos procesamientos en fueros federales, como se ventiló en la conocida causa investigada por el juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla.

En su alegato Pagliotto le dio un tono totalmente político al involucramiento de Varisco en la causa por narcotráfico, y lo explicó con el proyecto que tenía el radical paranaense para la gobernación. El abogado agregó que al periodista porteño Maximiliano Montenegro Bullrich “le dijo que personalmente recibió la denuncia sobre la avioneta que iba a llegar Paraná. Y agregó que le sorprendió que hubiera tantos empleados municipales y vehículos municipales en el lugar. Es una mentirosa”, fustigó Pagliotto.



“Esa mentira se dijo porque Varisco apareció como candidato para competir en 2019 con el gobernador Gustavo Bordet”, sentenció el abogado defensor.

Incluso reclamó que no se haya investigado a Leonardo Airaldi, que es del partido político que dirige Patricia Bullrich.

Contra la declaración de Lemos

Además de la política, Pagliotto atacó otros aspectos de la causa, como el trabajo de la División Lavado de Activos de la Policía Federal, que definió como “un desastre” y refutó que se entregaran órdenes duplicadas en el municipio.

Después atacó las declaraciones de arrepentida de Luciana Lemos y las anotaciones del famoso cuaderno que incriminó desde el principio a los políticos procesados en la causa. “”Dice que Tavi le ordenaba qué tenía que escribir en el cuaderno. Después ella dice que no le hacía caso y anotaba lo que quería”, recordó el abogado.

Sobre el cuaderno, Pagliotto dijo que “Bordeira no es amigo X; ni Varisco es N; o Hernández D; ni CH es Gainza”. “Gainza está muy bien sobreseído pero me hubiera gustado que lo mismo hicieran con Varisco, Bordeira y Hernández”, se quejó.



“Varisco se comió toda la gestión acusado de narcotraficante. Nosotros hicimos todos los esfuerzos y trajimos todas las pruebas”, remarcó Pagliotto.