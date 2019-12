Reclamaba $70.000 y tendrá que pagar $40.000

E

l ex subsecretario de Infraestructura de la Municipalidad de Paraná, Eduardo López Segura, presentó una acción de Amparo contra el municipio reclamando el cobro de los haberes de noviembre en su condición de asesor del Departamento Ejecutivo encabezado por Sergio Varisco. El funcionario fue separado del cargo a fines de 2017 aunque recibió como compensación un nombramiento como asesor.

Mediante el Decreto Nº 2.516, del 6 de noviembre de este año, Varisco dejó sin efecto una serie de designaciones de 35 funcionarios, entre los que se encontraba López Segura. De acuerdo al argumento del ex funcionario, nunca fue notificado de la caída de su designación. Entonces reclamó un monto algo mayor a los 65.000 pesos. En el ambiente político se comenta que López Segura ya no realizaba ninguna función.

Lo que dice el archivo Diciembre, 2019 Ex funcionario de Varisco fue a la justicia por sueldo adeudado

Sin embargo, al ex funcionario le salió el tiro por la culata. El vocal de la Sala III de la Cámara II Civil y Comercial de Paraná, Virglio Galanti, rechazó el amparo interpuesto por López Segura y además le impuso los costos del proceso judicial, más precisamente $42.160 en abogados.



Demanda

López Segura fundamentó su reclamo salarial en que su designación "no fue revocada durante noviembre 2019, o al menos no le fue notificada" y que "entre el día 1 y el 30 de noviembre del corriente su designación se encontraba vigente, habiéndose desempeñado como asesor durante dicho lapso, pese a lo cual la accionada no le ha efectuado aún el correspondiente pago de haberes".

Según argumentó el municipio, representado por el abogado apoderado Emiliano Izaguirre, López Segura no trabajó durante el mes pasado para la Comuna.

“No obra constancia alguna de asistencia del Señor López Segura” y “no obra normativa ni disposición del Presidente Municipal saliente o de cualquier dependiente de él, por medio de la cual se eximiera al mencionado agente de suscribir registro de asistencia” y tampoco “hay constancia de que el señor López Segura haya intervenido en alguna actuación administrativa, en la que conste su sello y firma”, dicen los expedientes que aportó el municipio para que analice el juez.

Según el vocal Galanti en el fallo al que accedió INFORME DIGITAL, "la demanda no puede prosperar. Adolece de un elemento imprescindible en este tipo de procesos: la ilegitimidad manifiesta en la omisión del pago pretendido".

Varisco dio de baja su designación, no fue notificado y quería cobrar un mes no trabajado.

"La demandada expresamente niega que el mismo haya concretado su débito laboral en el mes de noviembre que reclama", reseñó el juez y recordó que "resulta relevante que para articular el derecho al cobro se demuestre el servicio prestado"

“Resulta impropio y abusivo solicitar se abone remuneración de su haber correspondiente al mes de Noviembre del año 2019 –máxime cuando no hay constancia de labor o contraprestación alguno”, sentenció el magistrado.

Galanti indicó en su resolución: "no estoy en condiciones de pronunciarme sobre si efectivamente el Arq. López Segura ha prestado o no su débito laboral y mediante qué forma lo ha hecho en relación al mes de noviembre. Tampoco puedo afirmar que lo señalado por los representantes del Municipio sea falso" y concluyó: "no encuentro posibilidad de admitir la demanda y condenar al Municipio a cumplir un supuesto deber omitido que en este marco no se encuentra claro ni probado".

Por lo tanto, decidió "rechazar la acción de ejecución promovida por Eduardo Horacio López Segura contra la Municipalidad de Paraná".

Pero, peor aún para el ex funcionario paranaense, el juez resolvió "imponer las costas al accionante". Se trata de "los honorarios profesionales de los Dres. Emiliano Izaguirre, Pablo José Testa y Ramiro Pereira", en las respectivas sumas de $13.600, $11.200 y $17.360. En total, $42.160.