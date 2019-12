Martes 24 de diciembre de 2019 | Política

Hernández y Bordeira festejan Navidad fuera de la cárcel

El Tribunal Oral Federal de Paraná autorizó una salida por doce horas para que el ex concejal y la ex funcionaria puedan pasar las fiestas con sus familiares. También dio permiso a otros 11 detenidos. "Tavi" Celis, el único que no sale.