Productores preparan camionetazo en Paraná

esde las Filiales Crespo y Puiggari de Federación Agraria Argentina, se definió en Asamblea "dar el grito nacional de NO al impuestazo al campo", para lo cual convocan a sus pares entrerrianos a participar de la manifestación programada.



"Siendo entrerrianos -cuna del Federalismo-, reafirmamos esta convicción. Es por eso que decidimos manifestarnos en un camionetazo hacia el Monumento a Urquiza, en la ciudad de Paraná, para el día viernes 3 de enero, a las 9", comunicó Mariela Gallinger, presidenta de la Filial Crespo de Federación Agraria Argentina. Dicha delegación de representatividad rural junto a los dirigentes de la Filial Puiggari, confluyeron en la Asamblea desarrollada en Crespo, en la noche de este viernes, que contó con la presencia de vendedores de maquinarias agrícolas y productores de la zona.

El tema central fueron las recientes medidas nacionales, que ponen foco en las retenciones, sobre lo cual la dirigente comentó a modo de conclusión: "Hemos coincidido en que es un juego de palabras y una manifestación de deseos, y que el Gobierno Nacional, siendo uno de los firmantes, no dice cómo va a achicar el gasto de la dirigencia política, grave error, porque toma de actores solidarios al campo, al trabajador y a los jubilados, cuando el Presidente de los argentinos, los Gobernadores y los Legisladores no dan el primer paso, que es dar un gesto, dar el ejemplo. Es por eso que no autorizamos a la Mesa de Enlace a que firme dicho Compromiso. Solicitamos a los dirigentes nacionales de las entidades del campo a seguir consultando a las bases para dar un aporte participativo ante cualquier decisión que deban tomar", ratificó Gallinger, respaldando la ausencia de la Mesa de Enlace en la firma del Pacto Social suscripto en las últimas horas.

"El impuestazo a la producción que este Gobierno está impulsando nos pone a las familias rurales en una situación no fácil y va camino a empeorar. Llevaremos una propuesta concreta para la Asamblea que se está organizando para el 11 de enero en Villaguay", anticipó. Finalmente, la presidente de la entidad crespense convocó al sector ruralista al camionetazo previsto para la semana próxima.