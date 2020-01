La UCR controlada por Varisco salió en su defensa

E

l Comité Capital de la Unión Cívica Radial (UCR), que preside el varisquista Carlos González, así como presidentes y dirigentes de seccionales, la Juventud Radical y el FRI, emitieron un documento en el que reafirmaron “el apoyo, la solidaridad y la inocencia de Sergio Varisco, Pablo Hernández y Griselda Bordeira”. El comunicado aparece como una respuesta a Atilio Benedetti, que recientemente solicitó que la UCR provincial tome medidas contra el dirigentes condenado por narcotráfico.

El exintendente de Paraná fue condenado el lunes a 6 años y medios de prisión como partícipe de comercialización de estupefacientes, en la megacausa Narcomunicipio.



“Ante los hechos de conocimiento público, expresamos nuestra solidaridad desde lo humano y desde lo político, ratificando plenamente la inocencia de Sergio Varisco, quien honrosamente fuera dos veces intendente de la capital provincial. De igual modo y de manera extensiva a los militantes y dirigentes Griselda Bordeira y Pablo Hernández sobre quienes no nos cabe ninguna duda de su inocencia y entereza moral”, dijeron en el comunicado tras la condena de este lunes. Entre los firmantes se encuentra su ex pareja, la concejal Claudia Acevedo.

Y agregaron: “En esa inocencia seguimos confiando absolutamente y de la que estamos seguros será develada más temprano que tarde”.

El diputado Solari no firmó en apoyo a Varisco.

“Como radicales hemos sido respetuosos de la justicia y lo seguiremos siendo como corresponde. Comprendemos también las instancias políticas desencadenantes de muchas de las acciones que enrarecieron el devenir del proceso judicial”, sostuvieron.

Llamativamente el comunicado de los varisquistas no incluye a Eduardo Solari, diputado de Varisco; ni a los actuales concejales Francisco Avero y Walter Rolandelli; ex Fiscal de Estado municipal y ex secretario Legal de Varisco, respectivamente.



Rolandelli (centro) no aparece firmando el comunicado.

Y concluyeron: “Seguiremos bregando para que finalmente la verdadera realidad aflore con la fuerza sanadora que permita restaurar honras y sombras puestas en duda injustamente y que salpicaron instituciones y hombres de bien que han puesto a nuestro querido partido en el podio más alto de la consideración popular, elecciones mediante”.

Avero tampoco aparece firmando el apoyo.

Entre los firmantes del comunicado figuran Carlos González; Claudia Acevedo; Elsa Salazar de Ermácora; Pablo Gabiuod; Alejandra Gauna; Mercedes Comas; Silvina García; Norma Santángelo; Javier Fernández; Ana Sione; Claudia Macchi; Daniel Silva; Mario González; Sergio Fissore; Orlando Silveyra; José Mangini; Ileana Beron; Claudio Vergara; Pablo Palleiro; Orlando Blasco; Danilo Bello; Sergio Gomez; Bello Ariel; Héctor Varela; Gastón Marchi; César Cuenca; Silvia Díaz; María Ilarregui; Lucía Varisco; Ruben Amaya. Mientras que por la Juventud rubricaron Karina LLanes y Florencia Valentina Gonano, presidente de la Juventud Radical; y Roberto Sabbioni por el Frente Radical Independiente.