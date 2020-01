Intendenta entrerriana renunció a su sueldo

L

a intendenta de Conscripto Bernardi, Marina Canteros, decidió renunciar al cobro de sueldo como jefa del Departamento Ejecutivo. El 10 de diciembre pasado, tras asumir su cargo, Canteros se convirtió en la primera mujer intendenta del departamento Federal.

“Prefiero seguir cobrando mi sueldo como jubilada y así ayudar a la economía de la Municipalidad”, manifestó la mujer, docente de profesión. Canteros desarrolló su carrera como docente toda su vida en el pueblo: fue maestra, secretaria y hasta alcanzó a suplir el cargo de dirección en la Escuela Primaria N° 48, la única de Conscripto Bernardi. Ya jubilada, accedió al cargo de intendenta de la localidad.



Respecto a esta decisión, agregó que “en el pueblo no es novedad. Cuando fue la campaña electoral, yo ya había anunciado que no iba a cobrar el sueldo de intendenta, sólo los gastos de representación”, aseguró. “Estoy en política porque me gusta. He cumplido distintas funciones, fui secretaria de Gobierno y Economía, de Acción Social y la primera viceintendenta”, agregó.

En su política de contención del gasto -está negociando con proveedores de qué modo saldar la deuda heredada- de momento no ha designado colaboradores en el Municipio. “Como adherimos al decreto provincial de asueto, en estos días de receso aproveché para tomarme un tiempo hasta designar a los colaboradores. Además, estamos reestructurando la Orgánica”, apuntó según consignó Entre Ríos Ahora.