Cresto corrigió a funcionaria nacional

E

l viernes último, Victoria Tolosa Paz, designada por el presidente Alberto Fernández para encabezar el Consejo Federal de Políticas Sociales, había publicado en su cuenta de Twitter una imagen en la que se la veía hablando en Crónica TV. Allí aseguraba que en Concordia hay 786 niños con malnutrición y 41 asentamientos.

Enrique Cresto, intendente de Concordia, hizo una aclaración y desmintió el número que dio la funcionaria nacional respecto de la cantidad de personas con malnutrición. Además, habló sobre el ofrecimiento que le hicieron desde Nación.

"Respecto de la cifra de malnutrición lo que puedo decir es que esa información no es del municipio ni de la provincia. Hablamos con quienes están trabajando todo el año con la problemática y con los chicos y sus familias y nos dijeron que esa cifra no es correcta", aclaró Cresto y explicó: "No sabemos quien se la pasó a Victoria Tolosa pero es errónea. Además es un tema muy sensible como para hablar de un número en concreto ya que cuando hablamos de malnutridos es un concepto amplio que abarca a personas que quizás a simple vista están bien pero tienen mala alimentación".

"Hablamos con quienes están trabajando todo el año con la problemática y con los chicos y sus familias y nos dijeron que esa cifra no es correcta"



Lo que dice el archivo Diciembre, 2019 Ministro de Alberto arribó a Entre Ríos para la entrega de la tarjeta alimentaria

"Hablé además con el ministro Daniel Arroyo y me dijo que no estaba al tanto de eso y que la declaración lo tomó por sorpresa. Él recorrió Concordia, que es una de las capitales alternativas en donde saben que tiene que salir todo bien, porque si a esta ciudad le va bien, al presidente le va bien", indicó luego.





Sobre la desnutrición, precisó: "Tenemos 44 casos en Concordia, pero muchas veces hay chicos con parálisis cerebral o afecciones renales la sufren como daño colateral por sus enfermedades".

Al respecto, Cresto mencionó que en Concordia funciona muy bien el Renabap (Registro Nacional de Barrios Populares) que fue puesto en funciones por el gobierno anterior y permite tener un registro de barrios con necesidades. "En el gobierno anterior, vía Anses y Desarrollo Social, se recorrieron las ciudades y fuimos a ver lugares en donde había barrios, asentamientos, en terrenos que no eran municipales ni provinciales ni nacionales" contó y explicó: "En Concordia sí es cierto que son 41 barrios que no tienen regularizada dominialmente la tierra y por lo tanto no les llegan los servicios, entonces a esas personas que viven allí se les entregó un papel que les dice que están censados".



Registro de barrios popularesAdemás de la cifra de personas mal nutridas, la funcionaria nacional habló con Chiche Gelblung sobre la cantidad de asentamientos que hay en Concordia. Según dijo, hay 41 y existe un plan para llevar obras que mejoren la calidad de vida de quienes viven allí. En este caso, el intendente le dio la razón al número que Tolosa Paz dio en la TV nacional.

"Lo importante de es ley es que tiene una parte jurídica y una presupuestaria. La jurídica dice que ninguna de esas familias puede ser desalojada ni los terrenos rematados por 4 años e instruye al Ejecutivo para que haga la regularización dominial, también lleve los servicios y busque la forma de que estas personas tengan capacitación y acceso al trabajo. Eso se hizo, ahora falta la parte económica, que en la ley solidaria que se votó el 30% de la renovación parte a lo que tiene que ver con la implementación del Renabap", detalló, según Elentrerios.



Como ejemplos de asentamientos en los que la situación es más preocupante. Cresto indicó: "Hay varios, el barrio Cipo, La Bianca, en donde hay 800 familias. Ese asentamiento, que es el de Pampa Soler, está desde hace casi 40 años, mientras que los otros están hace poco más de una década tal vez".