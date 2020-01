Falleció un funcionario municipal

F

alleció este martes Pablo Nogués, un referente del Turismo en la ciudad de Paraná y alrededores. Se desempeñaba en la Subdirección de Planificación Turística del Municipio. Según se informó a Elonce, habría muerto producto de un paro cardiorespiratorio. Sus restos son velados en Sasfer.



"Como toda partida resulta ser inesperada e inexplicable. Aún no salgo de mi asombro, porque pese a que pasaron algunos años me parece recordarlo con esa fuerte presencia en mis clases de Turismo del Instituto Sol y luego en su permanente labor como profesional en Turismo de Paraná. A los buenos tipos siempre los recordaremos. Hasta siempre querido Pablo Nogués", escribió el ex Defensor del Pueblo Adjunto de Paraná, Pablo Donadío.



Gran cantidad de personas lo recuerdan por su "pasión por el turismo", pero también "por su calidez humana".