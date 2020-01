Maya aún no sabe si asume en la CTM Salto Grande

S

igue la incertidumbre sobre las nuevas fiiguras que integrarán la Comisión Técncia Mixta (CTM) de Salto Grande. El organismo sigue siendo presidido por el macrista Roberto Niez, ex candidato a intendente de Concordia por Juntos por el Cambio.

Ahora, la versión que comenzó a circular desde la ciudad del Citrus es que el ex senador nacional Héctor Maya, asumiriía un cargo como vocal en la Delegación Argentina de la CTM. Sin embargo, consultado por INFORME DIGITAL por la veracidad de la información, el dirigente peronista de Gualeguaychú dijo que aún no hay nada oficial.

"No hay decreto, no sé. Estoy colaborando con Lanziani pero aún no hay definciiones con Bordet. No sé concretamente", respondió Maya.

En efecto, Sergio Lanziani, al que referencia Maya, es el actual Secretario de Energía de la Nación.

Así las cosas, cabe recordar que todavía no se anunció oficialmente desde la nueva administración nacional peronista quién es el sucesor de Niez en la CTM, aunque hay indicios. Días atrás el intendente de Concordia, Enrique Cresto -hoy titular del Enhosa- , afirmó que el reemplazo "está cerrado, es Luis Benedetto" y destacó que el rol del funcionario “va a ser importantísimo, porque más allá de la persona, hay un proyecto detrás que viene conduciendo el gobernador (Bordet) y que no solo tiene que ver con la región y con la función de CAFESG”.

Cabe recordar que Benedetto, ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de la provincia desde 2015, fue recientemente designado por el gobernador como presidente ad honorem de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg).