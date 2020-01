Asesor de Macri dijo que Cristina es la mujer más brillante de la historia

E

l ex asesor de campaña de Mauricio Macri, Jaime Durán Barba, elogió a la ex presidenta y actual vicepresidenta. "Cristina Kirchner es la mujer más brillante de la historia argentina", declaró. “No es como Isabelita, que llegó por ser la mujer de Perón. Esta tiene sus propios valores”, destacó.

Durán Barba relativizó que Mauricio Macri vaya a querer volver a intentar ser presidente. “Ya fue. Hizo lo que pudo”, señaló el consultor ecuatoriano tras aclarar que supone que el expresidente “no va a irse de la política, pero no estoy seguro de que intente ser presidente otra vez”.



Respecto de que vaya a intentar liderar la oposición, Durán Barba recordó en una entrevista con Letra P que cuando Macri ganó la diputación en 2005 muchos lo cuestionaban porque no iba a ninguna sesión. “No le interesaba -admitió-. ¿Cómo puede liderar la oposición alguien que no va a las sesiones? El 80% de los argentinos detesta el Congreso. ¿Interesa que vaya Macri al Congreso? No. Es contrario al sentido común del Círculo Rojo, que tiene un problema de paradigma y cree en la vieja política. Pero Macri representa a esa gente, a la que no le gusta el Congreso, a la que no le gustan los discursos”.

El consultor advirtió que la oposición será conducida por “aquel que se identifique con él y le obedezca. La época del iluminado se acabó. Los actuales dirigentes son los que se mezclan con la gente. ¿Quién va a liderar a la oposición? La gente”.



Respecto de la vicepresidenta Cristina Kirchner, Durán Barba la consideró “una mujer popular. Lo dije siempre. Tiene bases, tiene fuerza. Algunos decían ya no existe. ¡No! ¡Nunca se murió! Siempre conservó la misma popularidad”.

Para Durán Barba, la exmandataria “expresa una forma del peronismo. Innovó en cosas. No es exactamente igual al peronismo tradicional, que está más cerca de Fernández que de Cristina. Pero ella expresa la antigua argentina que quiere ser proteccionista con la industria, que tiene miedo a la incorporación al mundo y a en cuenta a la mitad del país”.Respecto de la relación entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández, sostuvo que “tienen muchas contradicciones, hay que ver cómo funcionan. Ojalá les vaya bien. Ojalá no se peleen. Ojalá tengan la serenidad de hacer un acuerdo con todos los argentinos. Pero no lo veo muy fácil”.“Sería absurdo que no volvieran más”, aclaró respecto de la vuelta del peronismo al poder. “Siempre afirmé que Cristina era muy poderosa, que el peronismo es poderoso y una fuerza política que tiene tanta raigambre, que tiene tanta historia. No es que desaparece”.Rechazó por otra parte ser quien recomendaba polarizar con Cristina. “Cualquier estudio decía que Cristina era la dirigente de la oposición más popular y más poderosa. ¿Cómo podía ser tan tonto yo de decir que estimulemos el enfrentamiento con ella?”. Y fue enfático al afirmar que CFK “es la mujer más brillante de la historia argentina. Ha sido dos veces presidente, ha sido senadora, ha sido todo lo imaginable, ha permanecido en el poder 20 años, también diez años en Santa Cruz y no es como Isabelita, que llegó por ser la mujer de Perón. Esta tiene sus propios valores”.“De una mujer con ese currículum, uno no puede decir que es una tipa que no tiene importancia”, aseguró.