Pide un lugar de internación urgente para su hijo

a Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, sancionada en 2010, estableció, vía decreto reglamentario, dictado en 2013, un proceso paulatino de desmanicomialización y externación de personas internadas, cuyo plazo finaliza en 2020. La consecuencia primera es que ninguna institución de salud mental recibe ya internaciones: así ocurre en el ámbito público y también en el sector privado.



"La internación -dice el artículo 14 de esa ley- es considerada como un recurso terapéutico de carácter restrictivo, y sólo puede llevarse a cabo cuando aporte mayores beneficios terapéuticos que el resto de las intervenciones realizables en su entorno familiar, comunitario o social. Debe promoverse el mantenimiento de vínculos, contactos y comunicación de las personas internadas con sus familiares, allegados y con el entorno laboral y social, salvo en aquellas excepciones que por razones terapéuticas debidamente fundadas establezca el equipo de salud interviniente".

El decreto 603/13, que reglamentó la Ley de Salud Mental, estableció que la Nación, en conjunto las provincias, «en particular de aquellas que tengan en su territorio dispositivos monovalentes, deberán desarrollar para cada uno de ellos proyectos de adecuación y sustitución por dispositivos comunitarios con plazos y metas establecidas. La sustitución definitiva deberá cumplir el plazo del año 2020».

Pero una resolución dictada el 22 de noviembre de 2019 por el exsecretario de Salud de la Nación Adolfo Rubinstein, introdujo una modificación en los tiempos de cumplimiento de la externación de personas en los institutos de salud mental, y fijó el 31 de agosto de 2020 como plazo final para que las instituciones presentes programas de adecuación a la Ley de Salud Mental.

Ahora, el proceso de salida de pacientes a otros dispositivos, como las denominadas casas de medio camino, se extiende.

En el país, hay 162 instituciones con internación monovalente en salud mental, que alojan a 12.035 personas. El dato lo arrojó el Censo Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental, que en Entre Ríos arrojó el dat ode que hay 342 personas internadas por motivos de salud mental, de las cuales el 68% se alojan en instituciones públicas, con una merma del 30% respecto del último relevamiento, hecho en 2017. Aquí hay cuatro hospitales monovalentes: Hospital Escuela de Salud Mental (Paraná), Hospital Ellerman (Tala), Hospital Colonia de Salud Mental (Diamante) y Hospital Colonia Doctor Camino (Federal).

Aunque los plazos se han redefinido para esa externación de pacientes y cumplir así con el proceso de desmanicomialización que plantea la ley, muchos padres ya reciben avisos de las instituciones que alojan a sus hijos o familiares para que sean retirados.

Es el caso de Claudia Galizzi, que debió acudir a la Justicia para conseguir que una institución psiquiátrica de la provincia de Chaco siga acogiendo a su hijo Guido, de 30 años, con retraso madurativo, déficit de atención y trastorno generalizado del desarrollo. "Ellos cumplen con la ley, pero el problema lo tenemos las familias. En diciembre lo traje a Guido a casa y me llevó dos semanas compensarlo, porque en la casa no tiene los límites que sí tiene en una internación psiquiátrica", dice.



"Guido tiene discapacidad y trastorno psiquiátrico. No puede estar en un centro de día. Cuando le dan los ataques de excitación psicomotriz, debe tener un equipo que lo contenga. No es violento de pegar, sino de defenderse ante los límites, y para eso necesita un cuerpo de enfermería que sólo tenés en una institución psiquiátrica", afirma. "Ahora me están pidiendo que lo retire, porque tienen que externar, y por eso, mientras el tema lo están manejando los abogados, estoy buscando un lugar. Necesito encontrar un lugar, sino es en Entre Ríos, en cualquier lugar. Pero los padres buscamos y siempre nos encontramos con la misma respuesta: en todos los lugares están sacándose las personas de encima. El ahora está en la Clínica San Gabriel, de Chaco, con cobertura de Iosper. Pero desde hace meses empezaron a llamarme para que lo retire", señala Claudia Galizzi.



En las instituciones públicas y privadas, la respuesta siempre es la misma: no hay cupos, asegura. "No toman pacientes crónicos, toman los casos críticos .Los compensan, y a las 72 horas los devuelven a la casa, porque todos están pasados, y no tienen lugar. "Guido ingresó al centro de día que tienen en Chaco y no se adaptó; lo derivaron a psiquiatría, y ahí se adaptó. Pero ahora me piden que lo retiere. Y se me agota el plazo", planteó.

Fuente: Entre Ríos Ahora.