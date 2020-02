Domingo 02 de febrero de 2020 | Política

Se sacan chispas por los cargos

El diputado Juan Domingo Zacarías repudió que haya dirigentes de Cambiemos que no quieran dejar sus cargos en PAMI y ANSES. Aunque no dio nombres, el ex titular de Anses Paraná, el radical Enrique Susevich le salió al cruce.