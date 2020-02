Entre Ríos con una sola silla en la nueva conducción macrista

Renovación provincial postergada

En el PRO Entre Ríos adelantaron a INFORME DIGITAL que la renovación de autoridades del partido en la provincia se verá demorada por unos meses. La rotación de cargos de poder estaba prevista para abril, una vez afianzada la nueva conducción nacional. Sin embargo, el proceso interno no alcanzaría a concretarse en dicho mes y se demoraría un tiempo, probablemente para junio.

Un alto dirigente del partido en Entre Ríos anticipó que el motivo de la postergación es la fusión del PRO con Unión por la Libertad, el partido de Bullrich.

El partido de Macri en la provincia, luego de una extensa intervención a cargo de Rogelio Frigerio que terminó en 2017, quedó bajo la presidencia del ex intendente de Basavilbaso y ahora diputado nacional, Gustavo Hein. El ex jefe comunal, sin embargo, pidió licencia al poco tiempo de asumir el cargo partidario, que en los hechos prácticamente no ejerció en estos años.

La jefatura del PRO entrerriano, por lo tanto, la practicó en este tiempo el senador por Gualeguay, Francisco Morchio (foto), cuyo cargo se sometería a renovación o ratificación, si no hay aún más demoras, a mediados de año.