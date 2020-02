Ahora Cambiemos habla de tarifazos

Los términos acuñados para los aumentos de Macri no son usados desde la oposición en entre Ríos.

ntre 2016 y 2019, la alianza Cambiemos que gobernó el país liderada por Mauricio Macri implementó un variado léxico para definir medidas que desde la oposición se denunciaron como "tarifazos". Los aumentos en boletas de electricidad, gas, transporte, agua, entre otros servicios, fueron una constante durante el mandato macrista y en grandes proporciones, debido a la política de eliminación de subsidios de Cambiemos.

Así se hizo costumbre, entre el funcionariado y la dirigencia del PRO y la UCR, el uso de eufemismos como “sinceramiento” de precios, “corrección” o “actualización” de tarifas.

Sin embargo, al ejercer ámbitos donde no es oficialismo, la coalición radical-macrista exhibe otro discurso e implementa la terminología que, precisamente, utilizó la oposición a Macri durante los años anteriores ante las mismas situaciones.

Por caso, en Concordia el bloque de concejales de Cambiemos emitió un comunicado en el que pide que se frene "el tarifazo del agua". La bancada opositora a la intendencia peronista de Alfredo Francolini (que reemplazó en el cargo a Enrique Cresto, por su asunción en el ENOHSA), manifestó su preocupación "ante el excesivo aumento de las tasas municipales", que registraría boletas de Obras Sanitarias "con hasta un 400% de aumento" por un servicio que, además, consideran que "en muchos de los casos hasta es deficiente".

Los ediles opositores concordienses adelantaron que presentarán un proyecto de ordenanza para retrotraer los valores de la tarifa de agua potable a los que regían antes de la aplicación de la nueva Tributaria.

Asimismo, solicitarán al ex intendente y ahora administrador del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento, Enrique Cresto, la instalación de medidores para los vecinos de Concordia que aún no los poseen, "ya que en la actualidad dichos costos son altos y no pueden hacerles frente".



Otras críticas que resuenan estos días en la oposición, pero a nivel provincial, refieren al aumento en el Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural por parte del gobierno de Gustavo Bordet. El ex diputado provincial radical José Artusi escribió una columna titulada "El impuestazo, un sistema que no va más, y una reforma imprescindible", en la que sugiere no sólo el reclamo ante las subas sino una reforma tributaria de fondo.

"Es razonable y legítimo quejarse del aumento en el impuesto inmobiliario en Entre Ríos. Pero no alcanza. Reclamar solamente que no aumente no solucionará el problema", advierte el uruguayense y define al inmobiliario como "un mal impuesto; porque es la combinación de dos impuestos: uno bueno, el que grava el valor del suelo, y uno malo, el que grava las mejoras". Además, propone "sustituirlo por un impuesto puro que grave el valor del suelo libre de mejoras".



"Tenemos una matriz tributaria absurda, regresiva y distorsiva, que impide nuestro desarrollo y genera injusticia social. Es un sistema que no va más, que nos condena al fracaso como sociedad y al subdesarrollo permanente", califica el radical.

Otro ex legislador de la UCR pero del ámbito nacional, el ex diputado Marcelo Monfort, también se expresó, en su caso por la addenda al Pacto Fiscal que firmó Bordet con Alberto Fernández y que rehabilita a la gobernación a aumentar impuestos frenados por el acuerdo hecho con Macri en 2018 y 2019.

Según Monfort se trata de un "grave retroceso para Entre Ríos" que el pacto fiscal anterior haya sido "borrado de un plumazo" y alerta que "esto significará para los entrerrianos volver a los aumentos en impuestos provinciales como el de Ingresos Brutos, tan regresivo que recae directamente sobre los consumidores".



El ex diputado nacional observó que "a esto se suma la llegada sorpresiva de las boletas del Impuesto Inmobiliario Urbano con notables aumentos, lo que ha generado un hondo malestar entre los ciudadanos y ha obligado a rever la medida por parte del Ejecutivo Provincial. El sector productivo también se ha puesto en alerta ante la amenaza de un incremento importante del Impuesto Inmobiliario Rural".

¿Hasta cuándo las autoridades provinciales, que gobiernan desde hace dos décadas, van a seguir insistiendo con el aumento de impuestos regresivos, que van contra la actividad productiva, económica y contra los sectores menos favorecidos como es el consumidor final?", se pregunta finalmente el ex intendente de Villa Elisa.