La cúpula de AGMER no objetó a Bordet

l Plenario de Secretario Generales de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) se reunió en Paraná este jueves. El encuentro se dio en el marco de los primeros contactos entre el gobierno nacional de Alberto Fernández y las centrales gremiales en la Paritaria Nacional Docente, que el Frente de Todos restableció para fijar el piso salarial que sirva de parámetro en las provincias, y de una serie de declaraciones del gobernador Gustavo Bordet marcando la cancha a los sindicatos que negociarán sueldos pronto con la provincia.

De cara a la discusión salarial que la Provincia iniciará pronto con los gremios docentes y de estatales, Bordet viene destacando que su administración otorgó las recomposiciones más altas del país y que las mismas superaron la inflación oficial interanual.

Luego, analizar y debatir la coyuntura nacional y provincial, el Plenario de AGMER dio a conocer conclusiones y resoluciones de sus secretarios generales. En cuanto a la negociación con el gobierno de la provincia, el sindicato en su comunicado de prensa no adelantó cifras de reclamo de recomposición salarial, a la espera de las definiciones que se produzcan en la paritaria nacional.

Pero además no rechazaron los dichos del gobernador, que afirmó días atrás: "hemos recompuesto el salario de nuestro trabajadores". Sobre el tema, los dirigentes docentes se limitaron a pronunciarse hacia la próxima negociación: "no hay salida real a la crisis económica y social si no se avanza en un esquema de recomposición salarial que implique un incremento por encima de los índices inflacionarios", antepusieron.



Y pidieron "una actitud deliberada del Estado en pos de controlar el mercado y supervisar las variaciones en los precios y tarifas. Ningún porcentaje de aumento es real mientras los sectores del poder económico y los formadores de precios sigan manipulando arbitrariamente el costo de vida".



Por otro lado, además de una serie de reivindicaciones concursales, edilicias, entre otras, rechazaron cualquier reforma jubilatoria en la provincia y expresaron "la defensa y el sostenimiento de nuestra ley nº 8.732" como "una condición indispensable para poder mantener una discusión seria y honesta con la patronal".

"Cualquier tipo de iniciativa que vulnere derechos y perjudique a nuestros jubilados (actuales y futuros) representará un ataque directo a la clase trabajadora de la provincia", advirtieron.

El documento completo

"En lo nacional

Somos conscientes de la etapa histórica en la que estamos y de la gravedad del momento, con un 40% de pobreza, la desocupación por arriba de los dos dígitos, el aparato productivo paralizado y una inflación interanual arriba del 50%. El feroz endeudamiento externo e interno ha dejado un paisaje desolador y signado por la pobreza, poniendo en riesgo el futuro de millones de argentinos.

Está muy claro que los trabajadores no estamos dispuestos a pagar los costos de semejante festival neoliberal. Quienes originaron la mayor deuda de la historia en este país tienen nombre y apellido, serán ellos los que deban rendir cuentas.

En esa dirección afirmamos que la reconstrucción de esta sociedad debe sostenerse a partir de la distribución de la riqueza desde una lógica distinta, atendiendo de manera urgente a los principales derrotados de un modelo voraz y carente de sensibilidad social.

Reivindicamos como una conquista de la docencia organizada en CTERA el retorno de la Paritaria Nacional Docente, instrumento clave para avanzar en un piso salarial unificado, y el Fondo Compensador Docente como forma de atender financieramente a las provincias más vulnerables. Nos manifestamos a favor de una nueva Ley de Financiamiento Educativo que eleve el porcentaje del PBI para educación.

Ya no hay margen para que los costos de esta crisis la sigan pagando los trabajadores y los que menos tienen. En esa dirección reivindicamos las políticas que busquen distribuir de manera distinta la riqueza, en favor de los más necesitados, que protejan a nuestros jubilados y pongan a la salud como prioridad, que vayan en salvataje de las pequeñas y medianas empresas, que atiendan primero (y de manera urgente) a los sectores más vulnerables, que son los principales derrotados de un modelo económico y social injusto. Que asegure y amplíe derechos a los trabajadores. En definitiva: una sociedad más justa, igualitaria y solidaria en una nación libre y soberana.

En lo provincial

En función de lo que venimos afirmando, sostenemos que debemos dar pasos concretos en dirección de elaborar y poner en debate un conjunto de políticas educativas que comiencen a erradicar –definitivamente– la matriz neoliberal del sistema educativo. Una propuesta que abarque no solamente lo salarial, sino además infraestructura escolar, comedores escolares, transporte, condiciones y salud laboral entre otras.

Convencidos de que ninguna medida logra el impacto deseado si no tiene consenso, por el contrario profundiza el malestar, planteamos los siguientes ejes de demanda, que nos parece de tratamiento central. Buena parte de este programa expresa las conclusiones de nuestro IV Congreso Educativo, cuya instancia central se realizó en mayo del año pasado en la ciudad de Paraná.

Agenda de reivindicaciones ante el CGE:

– Debatir el presupuesto educativo provincial y solicitar que se avance con una nueva ley de cargos que contemple las creaciones necesarias que necesitamos en nuestras escuelas de los diferentes niveles educativos.

– Derogar el Decreto N° 426/19 M.G.J y trabajar en un proyecto de salud laboral que atienda a los trabajadores en la enfermedad y también incluya políticas de prevención.

– Solicitar políticas de formación permanente en los institutos de formación docente acordes a las necesidades de los distintos niveles de la educación obligatoria.



– Exigir la implementación efectiva de la educación sexual integral en todas las escuelas de la provincia.

– Demandar aumentos en las partidas para comedores escolares y extensión de los mismos a las escuelas secundarias.

– Discutir el modelo de evaluación desde la perspectiva de la inclusión en todos los niveles educativos obligatorios.

– Rediscusión de la resolución 920/19 C.G.E. respecto a la implementación gradual con jornadas de formación en cada institución para su aplicación de manera analítica y critica para alcanzar el mayor consenso dentro del sistema educativo provincial.

– Exigir que se conformen las comisiones para avanzar desde el acuerdo paritario sobre la recategorización de escuelas.

– Solicitar la suspensión de los procesos de zonificación de escuelas que impliquen la baja de los sueldos de los trabajadores de la educación.

– Derogar la Resolución N° 4395/19 CGE que habilita la apertura y el cierre de cursos desde una perspectiva cuantitativa.

– Derogar la Resolución N° 3547/96 CGE que regula la creación y subdivisiones de cursos en la escuela secundaria según el número de alumnos. Construir una propuesta acorde con la Ley de Educación Nacional N° 26.206 y la normativa vigente que regulan la inclusión.

– Solicitar titularización en el nivel secundario conforme el Título IV de la reglamentación de concursos.

– Avanzar en la discusión de una normativa concursal para el nivel superior con la proyección de lograr la estabilidad de los compañeros en el nivel.

– No avanzar en una reforma del nivel secundario. Poner en debate con los trabajadores el modelo de escuela secundaria, discusión en la que se tienen que acompañar, entre otros, el modelo pedagógico-didáctico, las condiciones edilicias de los establecimientos escolares, los puestos de trabajo y las condiciones laborales de los trabajadores y el modelo de país y provincia que queremos.

– Solicitar concurso de oposición para cargos directivos en todos los niveles del sistema educativo.

– Avanzar en la recuperación de la función social de la escuela, incluyendo un plan de vacunación, seguimiento del peso y la talla, plan nutricional, articulando con otros organismos del Estado.

Escenario de negociación salarial:



Estamos convencidos de que no hay verdadera redistribución de la riqueza, ni salida real a la crisis económica y social, si no se avanza en un esquema de recomposición salarial para el conjunto de la clase trabajadora, y en particular para la docencia, que implique un incremento por encima de los índices inflacionarios emitido por los diferentes organismos para el presente año.

Ya es tiempo de que el Estado priorice las necesidades de los sectores más vulnerables y con ello el objetivo de que ninguna familia deba sobrevivir con ingresos que la ubiquen por debajo de la línea de pobreza.

Es por eso que la discusión debe tener centralidad en la recuperación de nuestros salarios, lo cual necesariamente tiene que verse complementado con una actitud deliberada del Estado en pos de controlar el mercado y supervisar las variaciones en los precios y tarifas que golpean nuestra capacidad de subsistencia. Ningún porcentaje de aumento es real mientras los sectores del poder económico y los formadores de precios sigan manipulando arbitrariamente el costo de vida.

Defensa del sistema previsional entrerriano:

Así como lo hemos dicho y repetido de forma incansable en anteriores oportunidades, la defensa y el sostenimiento de nuestra ley jubilatoria nº 8.732, son una condición indispensable para poder mantener una discusión seria y honesta con la patronal. Al contrario, cualquier tipo de iniciativa que vulnere derechos y perjudique a nuestros jubilados (actuales y futuros) representará un ataque directo a la clase trabajadora de la provincia.

Cuando afirmamos que “la Caja no se toca” no estamos hablando de una simple consigna, sino de una lucha que no estamos dispuestos a abandonar, porque la concepción solidaria del régimen previsional no puede ni debe reemplazarse por lógicas de análisis que piensan en la ganancia como si se tratara de una empresa privada. Defensa irrestricta de la ley provincial 8732, del 82% móvil y el carácter generacional y solidario.

No existen logros, conquistas o avances concretos si no hay consenso y unidad hacia el interior del colectivo docente y del movimiento obrero organizado. El fortalecimiento de la institucionalidad y la democracia interna en nuestro sindicato son una prueba cabal de ello".