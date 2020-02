Gainza toma partido por Rodríguez Larreta

El ex concejal paranaense se mostró con Rodríguez Larreta, que arma para 2023.

E

l ex concejal paranaense, Emanuel Gainza, mantuvo un encuentro con el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodriguez Larreta, con quien acordó un plan de trabajo conjunto para capacitar equipos técnicos, fortalecer el rol de Juntos por el Cambio como oposición y comenzar a construir una alternativa firme para las elecciones de 2021 y 2023.

El ex edil, que difundió el encuentro en un comunicado enviado a INFORME DIGITAL, de esta manera se inclina hacia uno de los dos bandos que vienen bosquejándose en la interna nacional del PRO. Rodríguez Larreta es uno de los presidenciables del partido para 2023 y se propone erigirse como máximo referente de la oposición.



En la vereda de enfrente, el ex presidente Mauricio Macri y el ex Jefe de Gabinete, Marcos Peña, trabajan para no perder la hegemonía en el PRO.

Lo que dice el archivo Noviembre, 2019 ¿Diputados entrerrianos en la tropa rebelde de Frigerio-Monzó?

Por el momento lograron imponer a Patricia Bullrich como presidente del partido, y la exposición que viene manteniendo la ex ministra de Seguridad como crítica al gobierno del Frente de Todos podría sugerirla con una futura candidatura.



Por lo pronto, Gainza se mostró con el jefe de Gobierno y emitió un mensaje dirigido a la interna, reivindicando "la calle" como espacio de construcción política, frente a la militancia 2.0 de redes sociales siempre digitada por Peña.

“Con Horacio coincidimos que este es el momento para que los que somos parte de Juntos por el Cambio volvamos a salir a la calle, a recorrer los barrios y escuchar a los vecinos. No importa si uno es oposición u oficialismo, lo más importante es estar cerca y seguir ayudando desde el lugar que nos toque”, afirmó Gainza.

Lo que dice el archivo Abril, 2019 Carrió y Larreta piden el voto para Gainza

El dirigente paranaense “en esta etapa vamos a dedicarnos a ser una oposición fuerte, que colabore en los temas necesarios, pero plantada para defender los principios en los que creemos los millones de argentinos que acompañamos al presidente Macri en la elección de octubre”.



Intercambio y formación



“Horacio es el ejemplo de que con planificación, dedicación, y trabajo en equipo se pueden lograr grandes transformaciones. Hay mucho para aprender de su modelo de gestión", lo ensalzó Gainza.

"Acordamos realizar una serie de intercambios y capacitaciones para formar nuestros equipos en Paraná y en Entre Ríos en herramientas de administración pública y gobierno”.

Por último, Gainza adelantó que “en unas semanas, al igual que lo venimos haciendo hace años, retomamos las actividades partidarias, las recorridas barriales y los encuentros con vecinos de Paraná. Nosotros sabemos lo que es el mano a mano y vamos a seguir hablando con los vecinos de las cosas que pasan, necesitan y quieren".



Lo que dice el archivo Noviembre, 2019 Gainza ratificó que quiere ser intendente