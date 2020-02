AGMER igual amenaza con paros a Bordet

E

ntre el gobernador Gustavo Bordet y el mayor sindicato docente de la provincia, AGMER, se desató una disputa por quién le marca la cancha a quién.

Primero el mandatario lo hizo al destacar que "somos la provincia que mayor aumento salarial ha dado para sus empleados públicos. Si comparamos febrero de 2019 con febrero de 2020, el incremento ha sido del 57,8 por ciento".

En principio, la dirigencia central del sindicato docente no retrucó las afirmaciones sino que se limitó a pronunciarse hacia la próxima negociación: "no hay salida real a la crisis económica y social si no se avanza en un esquema de recomposición salarial que implique un incremento por encima de los índices inflacionarios".

Sin embargo, conforme pasan los días sin llamado de la Casa Gris a comenzar la negociación salarial 2020, crece la impaciencia gremial y desde la conducción de AGMER elevaron la primera advertencia.

El secretario Gremial, Guillermo Zampedri, recordó que “este sábado 15 cobran el aumento de 11,7% los docentes que ganan más de 55 mil pesos y con eso damos por finalizado un acuerdo paritario".



El resultado de la negociación 2019, para el gremialista, fue "altamente positivo porque le hemos disputado a un año terriblemente inflacionario una recomposición salarial del 57,8%”.

Pero a poco más de tres semanas del inicio de clases según calendario escolar, AGMER exige al gobernador que los convoque. “Nosotros estamos de acuerdo con el calendario de 180 días de clases e insistimos en que los chicos tienen que estar en la escuela, pero que esto se pueda cumplir depende del Gobierno provincial”, indicó Zampedri a APF.

Y añadió que “queremos ser convocados por el Gobierno provincial y le estamos planteando al gobernador Gustavo Bordet que debemos ser convocados con urgencia porque necesitamos discutir una pauta salarial para el año en curso”.



“Es el Gobierno provincial el que tiene la responsabilidad de garantizar los 180 días de clases y para esto debe convocarnos a discutir una pauta salarial"

Sin mencionar la cláusula gatillo, el dirigente docente de todas formas adelantó: “Tenemos expectativas con respecto a la posibilidad de volver a firmar un acuerdo paritario que contenga las demandas del colectivo docente y que implique ganarle a la inflación”.