Repercusiones del discurso de Bordet

l gobernador Gustavo Bordet dejó inaugurado este sábado, ante la Asamblea Legislativa, el 141º período de sesiones ordinarias. En su mensaje destacó las políticas provinciales de su primer mandato, a pesar del "abandono" y la "quita de recursos" del gobierno de Mauricio Macri, y mostró sintonía con Alberto Fernández.



En el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, anunció cuáles serán los proyectos más importantes que remitirá para su discusión en la Legislatura.



Sobresalen un nuevo intento de reformar el mecanismo electoral, sumado esta vez a un cambio de la ley de Partidos Políticos; ratificó que buscará una reforma judicial, con un "diseño del siglo 21"; y, en el anuncio más controvertido, confirmó que convocará a una multisectorial que debata una reforma electoral, "para que nuestra Caja no vuele por el aire en 10 años" por falta de sustentabilidad.



Tras el mensaje hubo distintas expresiones en el oficialismo y la oposición, así como de sectores empresarios y de la economía social.



La vicegobernadora Laura Stratta destacó la "significación de haber planteado con franqueza" la situación provincial. “Me parece importante lo que hizo de poner en la superficie el contexto por el que atravesamos, pero también las políticas públicas que se implementaron durante los cuatro años que fueron prioridad y las que seguirán siendo en esta nueva gestión”, elogió.

El intendente de Paraná, Adán Bahl, consideró que "el mensaje del gobernador Bordet evidencia su voluntad de continuar liderando un proceso de desarrollo capaz de ordenar a Entre Ríos y sostenerlo en su crecimiento".

Sobre el debate previsional, el vicegobernador del primer mandato bordetista indicó que “el déficit crónico que arrastra la Caja de Jubilaciones desde hace décadas compromete todo equilibrio presupuestario provincial, con las dificultades que ello supone para el sostenimiento de su crecimiento y desarrollo"

"La propuesta del gobernador es bregar por la sustentabilidad del sistema jubilatorio, sin afectar el derecho de ningún trabajador ni de los jubilados”, valoró Bahl.

El Administrador del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), Enrique Cresto, en tanto, definió que "el discurso del Gobernador fue preciso, constructivo, motivador. Adherimos a sus palabras y apoyamos el fortalecimiento del consenso, el diálogo y el trabajo conjunto como herramientas para construir futuro".

El senador nacional Edgardo Kueider, del Frente de Todos, resaltó que “la gestión ha recibido un reconocimiento como la provincia más transparente por el Cippec" y recordó que ha desarrollado “un plan de obras muy importante que ha redundado también, para muchos sectores de los entrerrianos, en logros que son visibles a todos”.







El diputado nacional Marcelo Casaretto, también del justicialismo, consideró que el mandatario “demostró en su gestión anterior su forma de gobernar, fue ratificado en la confianza por los entrerrianos”, y en cuanto al contenido del discurso, señaló: “planteó objetivos para la nueva gestión. Hay un realismo concreto, una descripción de la realidad de proyectos importantes tendientes al desarrollo de nuestra provincia”.

Por su parte, el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Atilio Benedetti apuntó que "el gobernador detalló un montón de buenas intenciones para la provincia que no hay forma de no compartir. Estamos de acuerdo con esta voluntad de mayor transparencia, profesionalismo y sustantividad en el funcionamiento provincial".



Benedetti precisó que "en cuanto a la reforma política, ya es un tema que venía anunciándose, creo que este es el año ideal porque no hay ninguna elección" y en relación a la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones, que "en concordancia con los temas que se están tratando a nivel nacional, es de alguna manera ponerle coto a privilegios, a situaciones de inequidad y que esto ocurra también en Entre Ríos".

El diputado nacional de Juntos por el Cambio y presidente del PRO en Entre Ríos, Gustavo Hein, indicó que “nos vamos con una buena sensación”. Ponderó “las reformas que va a elevar a la legislatura” y, en ese marco, destacó los temas referidos a “reforma política, paridad de género, crecimiento, salud y educación. Creo que el gobernador necesita del acompañamiento de todos".



"Podemos estar de acuerdo o no con respecto a algunas cuestiones, pero la verdad entendemos que tenemos que ser una oposición que construya”, dijo Hein.

Por su parte, el diputado del PJ y presidente de la Cámara Baja provincial, Ángel Giano, puso en valor las reformas propuestas en materia de partidos políticos y de la ley orgánica del Poder Judicial, además de la necesidad de dar la sustentabilidad a la Caja de Jubilaciones. “El gobernador ha podido plantear también un lineamiento, una estrategia en lo que hace a la educación y garantizando los días de clases”, manifestó.

Según el concordiense, Bordet dio un mensaje a la sociedad entrerriana al sostener que “ningún funcionario puede cobrar más que el gobernador”.

El senador provincial Armando Gay, jefe del bloque del oficialismo, afirmó: “el acompañamiento es total. Veo un gobernador con futuro, que va más allá del ciclo de gestión y con la característica que todos conocemos, siempre abierto al debate, a escuchar, a trabajar con las instituciones”.



De la sustentabilidad de la Caja, Gay habló de “un momento donde tener previsibilidad habla de una visión de futuro”.

En el Senado vamos a trabajar de manera superadora y constructiva.



El presidente del bloque de senadores opositor, Francisco Morchio (Gualeguay), den cambio, dijo que “no quedó conforme” con el informe brindado por el gobernador y desafió que “Bordet no cuestionaba al expresidente Mauricio Macri y ahora parece estar forzado a hacerlo”, con el gobierno nacional en manos del peronismo.



Para el presidente de la bancada opositora, el mandatario “incurrió en falacias”, como “cuando dijo que no hubo inversiones en vivienda. En Gualeguay se hicieron 150 casas hechas por el gobierno anterior, el Gobierno de Mauricio Macri, más las 30 que hizo el gobierno municipal con el plan ‘Tené tu casa”.

“Me quiero quedar con lo último que dijo Bordet, cuando llamó al consenso y a trabajar juntos para hacer cosas serias”, enfatizó Morchio.



“Bordet se vio obligado a admitir el colapso del sistema previsional”



En tanto, en un comunicado conjunto enviado a INFORME DIGITAL, los diputados y senadores provinciales de Cambiemos aseguraron que la reforma que planteó el gobernador es producto del “desmanejo sistemático” de la Caja de Jubilaciones “que vienen haciendo los sucesivos gobiernos peronistas”.



Sobre la reforma que plantea Bordet, dijeron que desconocen los detalles pero que esperan que “no se trate de un nuevo ajuste encubierto, de esos que el gobernador está acostumbrado a realizar”.

Además, los diputados y senadores de Cambiemos criticaron que Bordet haya negado el “evidente impuestazo. Que lo llame como quiera, pero se trata de un claro impuestazo, un claro ajuste que tiene como objetivo que al gobierno le cierren los números en detrimento de sectores productivos y de gente trabajadora. Se llenan la boca hablando de la importancia de gobernar para el pueblo, pero aplican impuestos impagables”, enfatizaron desde Cambiemos.

Al hacer referencia a la reforma judicial anunciada por el mandatario, manifestaron que esperan que la misma “apunte a agilizar las decenas de procesos por corrupción que llamativamente tienen un atraso considerable”.



Empresarios valoraron el trabajo conjunto



El presidente del Consejo Empresario de Entre Ríos, Héctor Fratoni, valoró que Bordet “mencionó hacer la agencia de exportación de la provincia, que es un anhelo que habíamos pedido del Consejo Empresario, así como también la Agencia de Inversión”, acotó.

Luego destacó que, tal como lo dijo el mandatario, “se destine parte de impuesto rural, un 10 por ciento más, para el tema de caminos rurales porque es una necesidad urgente para la producción”.

A su turno, el presidente de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER), Leandro Garciandía, destacó que el gobernador "hizo hincapié en varias obras que tiene que ver específicamente a la mejora de la producción y algunos cambios de alícuotas para mejorar los caminos rurales y por supuesto el tema infraestructura, energía, puertos, rutas".



Emprendedores destacaron el rol del Estado



El gobernador aseguró en la Apertura de la Asamblea Legislativo que “se continuará fortaleciendo la economía social como política clave de inserción y con una fuerte mirada centrada en nuestros emprendedores”.

Al respecto, la presidenta de la cooperativa textil Confecciones Eigenfeld, Isabel Ortiz, destacó que ese emprendimiento se gestó durante la gestión de Gustavo Bordet. "Este gobierno nos propone aprender a colaborar y unirnos para poder sacar a la provincia adelante. Todo lo que ha dicho es lo que nos viene solicitando y concretando de a poco, con programas, convenios y demás", agregó.

Por su parte, Esteban Enrique, quien tiene un emprendimiento personal denominado Diseñarte Creaciones que forma parte de la marca colectiva Manos Entrerrianas, dijo que "el discurso del gobernador me pareció bastante coherente respecto a lo que son las cuentas públicas, brindó mucha información al respecto; también se dio mucha información de lo que se va a realizar de acá en adelante. Me voy conforme con los datos que ha dado".

En tanto, Leonardo Orsini, de la Cooperativa de Trabajo El Centro, que también forma parte de Manos Entrerrianas, señaló: “Me pareció que el discurso fue bastante alentador para poder proyectar a futuro nuestra cooperativa y para todo lo que es el desarrollo social e inclusivo de nuestra provincia”, concluyó.

Arribalzaga: "En Entre Ríos no hay tiempo para la improvisación"



En otro comunicado enviado a INFORME DIGITAL, el presidente del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical (UCR) de Entre Ríos, Leandro Arribalzaga, evaluó que “pareciera que Gustavo Bordet no estuvo al frente en la pasada gestión, pareciera que recién empieza a gobernar como si no hubiese estado al frente del poder Ejecutivo en los cuatro años anteriores y como si su partido no hubiera gobernado en los últimos 16 años".

“Bordet tiró títulos como la reforma política casi sin dar precisiones, no aclaró como será la modificación de la Ley de jubilaciones, tampoco casi no habló de la justicia en Entre Ríos, y mencionó muy pocas obras para 2020 algo previsible por la situación actual", resumió el dirigente radical.

