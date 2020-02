El hilo de twits de Bordet a favor de la reforma

E

n su discurso ante la Asamblea Legislativa de este sábado el gobernador Gustavo Bordet consideró "impostergable" discutir la subsistencia de la Caja de Jubilaciones de la provincia y una reforma del régimen previsional entrerriano. El anuncio fue recibido con críticas y llamados a la movilización por organizaciones de trabajadores.

Febrero, 2020

El mandatario defendió el planteo ante la Asamblea Legislativa. Dijo que "el debate sobre la sostenibilidad del sistema previsional entrerriano es impostergable" y convocó a una multisectorial para discutir las "inequidades y privilegios" y "garantizar el derecho" de beneficiarios y aportantes a percibir el 82 por ciento móvil.



"Sustentabilidad no quiere decir ajuste, significa garantizar los derechos que tienen hoy los jubilados a seguir cobrando el 82 por ciento móvil; garantizar derechos para que los activos aportantes puedan jubilarse también con el 82 por ciento móvil", justifiicó Bordet y agregó "pero también significa que si no se corrigen inequidades, privilegios y desigualdades esto no va a ser posible".



Previendo las reacciones del arco sindical,. el mandatario clamó: "no hablo de ajuste o de reformas, hablo de la posibilidad de que la caja en 10 años no tenga que volar por los aires. No voy a esquivar esta responsabilidad, y por eso voy a hacer esta convocatoria".



Además, Bordet emprendió la defensa de su propuesta de reforma en las redes sociales.

Durante su discurso, Bordet había recordado que "la actual ley de jubilaciones cumple 27 años desde su sanción, promulgada en un contexto absolutamente distinto" y detalló que "en los últimos 20 años la población de beneficiarios se ha duplicado".



Actualmente, según reseñó el mandatario en la Asamblea, "se estará alcanzando una relación de 2,10 aportantes por cada beneficiario al final de este ejercicio 2020, cuando la relación ideal es función de nuestro sistema es de 3 aportantes por beneficiario, como era hace 27 años. Constituye una severa amenaza a la sustentabilidad del sistema".