Comienza el tratamiento del pliego de Urribarri

L

os candidatos a embajadores impulsados por el gobierno de Alberto Fernández se presentarán este martes, desde las 10, en audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos que conduce la mendocina Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos).

Una vez que los postulantes expongan, el oficialismo -con mayoría en la comisión- tiene la intención de avanzar con el dictamen de los pliegos, para tratarlos este jueves en la sesión extraordinaria que fue convocada a las 12.

Lo que dice el archivo Febrero, 2020 Cristina controlará la comisión que estudie el pliego de Urribarri

Uno de los postulantes es el ex gobernador entrerriano Sergio Urribarri, a quien Alberto Fernández eligió para que represente al país ante el Estado de Israel.



El nombramiento de Urribarri fue bienvenido en sectores de la comunidad judía en la Argentina. El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, expresó que “desde la DAIA de Entre Ríos tenemos las mejores referencias de su actuación como gobernador. Creo que va a ser una excelente etapa del vínculo entre Argentina e Israel".

Lo que dice el archivo Enero, 2020 Urribarri ya es oficialmente embajador en Israel

Donde no cayó bien la designación del ex mandatario provincial fue en la dirigencia de Cambiemos en Entre Ríos, que presentó impugnaciones ante el Senado para que no se apruebe el pliego.



En una nota afirmaron que "se pretende sentar un escandaloso precedente de impunidad, premiando con ese cargo a quien tiene ocho causas por corrupción en trámite ante la Justicia".

Urribarri contestó con su respectiva nota a las acusaciones de Cambiemos, cuestionando las denuncias por corrupción en su contra.

El entrerriano tendrá oportunidad de expresarse ante los senadores que evaluarán su pliego este martes desde las 10. La reunión de la comisión puede verse en vivo:





En el Salón Illia también pasarán por audiencia los candidatos a embajadas: Jorge Argüello (Estados Unidos), Daniel Scioli (Brasil), Domingo Peppo (Paraguay), Alfredo Atanasof (Bulgaria), Carlos “Chacho” Álvarez (Perú) y Alberto Iribarne (Uruguay).

También se presentarán Fernando “Pino” Solanas, enviado en representación de Argentina a la Unesco; Mariano Kestelboim, para la ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración); y Carlos Raimundi para la OEA (Organización de Estados Americanos).