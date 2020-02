El gobierno convocó los gremios docentes

E

l gobierno provincial convocó a la dirigencia de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) a una reunión este viernes.

La invitación tiene como objetivo "definir criterios de cara a las próximas paritarias". El encuentro se realizará este 21 de febrero, desde las 10, en el Salón de los Gobernadores de Casa de Gobierno.

Cabe señalar que el gobernador Gustavo Bordet en las últimas semanas hizo declaraciones para marcarle la cancha a los gremios. Destacó reiteradas veces que "somos la provincia que mayor aumento salarial ha dado para sus empleados públicos. Si comparamos febrero de 2019 con febrero de 2020, el incremento ha sido del 57,8 por ciento".

En principio, la dirigencia central del sindicato docente no retrucó las afirmaciones sino que se limitó a pronunciarse hacia la próxima negociación: "no hay salida real a la crisis económica y social si no se avanza en un esquema de recomposición salarial que implique un incremento por encima de los índices inflacionarios".



Luego, desde AGMER elevaron advertencias en reclamo de la convocatoria a la negociación. Y adelantaron que esperan propuestas que no pierdan ante los precios. “Tenemos expectativas con respecto a la posibilidad de volver a firmar un acuerdo paritario que contenga las demandas del colectivo docente y que implique ganarle a la inflación”, advirtieron.

