El nuevo pedido de condena contra Varisco

as fiscales Cecilia Goyeneche y Patricia Yedro pidieron 2 años de prisión condicional e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos, para el ex intendente Sergio Varisco, como autor del delito de Peculado en grado de tentativa.

El ex presidente municipal ya fue condenado, en diciembre pasado, pero en el fuero federal, por el delito de comercio de estupefacientes en calidad de partícipe necesario. La pena que le fue impuesta fue a seis años y medio de prisión, que por ahora cumple de forma domiciliaria por su estado de salud.

Para el ex secretario Legal y Técnico de la Municipalidad de Paraná, Walter Rolandelli, las representantes del Ministerio Público Fiscal requirieron 1 año y 8 meses de prisión condicional más inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públcios, al considerarlo partícipe necesario del mismo delito.



La misma valoración tuvieron con el presidente de la Mutual Modelo, Miguel Picazzo, para quien requirieron 1 año y 10 meses de prisión condicional más inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.

El ex intendente debía estar en persona este martes para los alegatos. Es que en esta etapa del juicio, un paso ineludible es otorgarle a los imputados la posibilidad de pronunciar las últimas palabras. Pese a eso, Varisco no pudo asistir a los tribunales locales debido a cuestiones de salud física, psicológica y psiquiátrica, según especificaron sus abogados. La recomendación médica, según se dijo en audiencia, que el ex presidente comunal debe evitar cualquier tipo de estrés para reducir las posibilidades de una dolencia cardiopática.



El tribunal compuesto por Gervasio Labriola, Carolina Castagno y Rafael Cotorruelo, resolvió volver a constituirse mañana a las 10, para otorgar la posibilidad de las últimas palabras a Varisco. En principio harán una comunicación por videoconferencia y, de ser necesario, se constituirán en la quinta dónde está el ex intendente.

Las fiscales remarcaron que la cuestión central de la operatoria que investigaron (el adelanto frustrado de 1 millón y medio entre enero y febrero de 2016 a la Mutual Modelo), giró en torno a la licitud o ilicitud de la maniobra.

Fisclaes Yedro -izq.- y Goyeneche -der. (Análisis)

Además de la falta de seguro de caución para otorgar el crédito a la entidad, las fiscales marcaron que las dos solicitudes de Miguel Picazzo a la Municipalidad, no tuvieron “fundamento”.

“El anticipo financiero no estaba motivado. Nosotros no encontramos normativa que encuadre esta maniobra, por lo cual no puede considerarse una operatoria lícita”, sintetizaron y acotaron: “Picazzo quería tener ese dinero de manera rápida, sencilla, sin que le genere costo. Quería obtener 1 millón y medio sin interés. Pero los empleados municipales que pedían préstamos a la mutual sí debían pagar intereses del 40 %. Picazzo iba a invertir esa plata en prestarle a los empleados, a quienes se les iban a cobrar intereses del 40%”.

Defensores

Los abogados defensores de Sergio Varisco, Walter Rolandelli y Miguel Picazzo, pidieron la absolución de sus pupilos, tras los alegatos acusatorios.

Emilio Fouces, abogado defensor de Picazzo, marcó que al recibir un adelanto por parte de la Municipalidad, la Mutual Modelo se convertía en deudora pero a la vez era acreedora.



“Es una relación jurídica entre dos que son acreedores. Hay innumerables antecedentes que son todos iguales, independiente de los motivos. Si el miedo era que la Municipalidad no cobrara, la mejor garantía era ser acreedor por un monto cuatro veces superior al pedido”.



El defensor Damián Petenatti, junto a Rubén Pagliotto, defienden al ex intendente Varisco y a Rolandelli. "Los propios testigos de Fiscalía probaron la tesis defensiva.



"El contador Eduardo Campedsuñe era la piedra angular de Fiscalía para los testimonios. Pero no consideró ni ilícito ni indebido el trámite administrativo solicitando el adelanto a la Mutual", recordó Petenatti.

"Se cayó la teoría de que estamos ante un hecho ilícito", valoró y añadió que una testigo recordó que la misma operatoria "se había hecho muchas veces antes".

"No hay el menor viso de ilegalidad en este trámite"., resumió la defensa del ex intendente.