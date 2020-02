La protesta está lejos de lo que fue el 2008

L

a filial de Crespo de Federación Agraria Argentina realizó este miércoles por la mañana una manifestación convocada en los últimos días como "tractorazo" en protesta por la situación de los caminos y rutas rurales , en rechazo al aumento del inmobiliario rural provincial y contra un posible aumento de las retenciones nacionales a las exportaciones.

La concentración en el acceso a Colonia Merou, sobre la ruta nacional 12, fue magra, y eso que esta vez dijeron contar con el respaldo de la Mesa de Enlace provincial.

La filial Crespo de la FAA ya se había puesto al hombro una protesta en el Parque Urquiza de Paraná, a principios de enero. Aquella vez, sin aval de las conducciones gremiales, la convocatoria al "camionetazo" fue también por demás modesta.

El "camionetazo" de enero frente al Monumento a Urquiza.

El vicepresidente de la Federación Agraria Argentina (FAA) filial Crespo, Fabián Schneider, dijo en la previa de la manifestación que “el descontento es mucho y la gente siente que se tiene que hacer algo”

Además, se quejó del estado de los caminos y rutas rurales que “están intransitables”, y de que el presidente Alberto Fernández “aumentó las retenciones y la provincia nos pide más recursos”.

"No es que el productor no quiera pagar impuestos, sino que la economía no da para pagar más impuestos", agregó Schneider.



El dirigente pidió “hacer memoria” y remarcó que el gobernador provincial, Gustavo Bordet, “prometió convocarnos y nunca nos han recibido”, consignó Estación Plus.



Precisamente, si se apela a la memoria, la convocatoria al "tractorazo" quedó lejos de las recordadas protestas del año 2008 contra la resolución 125 de retenciones móviles que intentó aplicar el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Entre Ríos fue entonces epicentro de multitudinarias asambleas, acampes y cortes de ruta que, al menos por ahora, no se producen contra los gobiernos de Alberto Fernández o de Gustavo Bordet.

