El bono del entrerriano Galuccio que es furor en las finanzas

L

a petrolera de Miguel Galuccio, el ex número uno de YPF, saldrá hoy al mercado con un bono de características inéditas. Se trata de un título que permitirá a los inversores suscribir en pesos al tipo de cambio oficial ($ 61,38) y luego recibir los dólares directamente en Nueva York.

La fuerte demanda por este título sería la principal causa de la disminución de la cotización del dólar “contado con liquidación”, que había superado los $ 86 la semana pasada y ayer ya había caído hasta niveles de $ 82.

Galuccio, nacido en Paraná, fue CEO de YPF durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Hasta que fue convocado, en abril de 2012, había sido en Londres el más alto ejecutivo latinoamericano de la empresa Schlumberger, líder en el mundo de servicios petroleros.

En la dirección de YPF buscó recuperar el protagonismo de la firma argentina en la industria del petróleo en el país y en América Latina y aportó a su crecimiento. En abril de 2016 fue reemplazado al frente de la petrolera estatal por Miguel Ángel Gutiérrez, designado por el entonces nuevo gobierno nacional de Mauricio Macri.



La operatoria

El título de Vista Oil se emitirá por un plazo de cuatro años, pero los inversores podrían venderlo en Nueva York ni bien sea emitido. Luego los dólares pueden quedar depositados afuera o ser ingresados nuevamente por el circuito local, pero a un típo de cambio sustancialmente más alto, ya que el “contado con liqui” se ubica por encima de los $ 80.



La sobresuscripción que tendría este título generaría una fuerte reducción del rendimiento en dólares, que se ubicaría -según fuentes de mercado- entre 0% y 2% anual en moneda dura. La mayoría de las Obligaciones Negociables en dólares de compañías argentinas de primera línea rinden hoy al inversor entre 7% y 9% anual, como los casos de Arcor, YPF ó Pan American Energy. El motivo es justamente esta facilidad de suscribir en pesos al dólar oficial y el arbitraje posterior con la brecha cambiaria, que supera el 35%.



El bono que emite este miércoles la petrolera de Galuccio provocó fuerte interés en el mercado. Varios bancos y agentes de Bolsa lo ofrecieron a clientes como una alternativa atractiva para dolarizarse



La licitación se llevará adelante este miércoles y la compañía busca U$S 50 millones. La integración de los pesos debe efectuarse este viernes.

¿Cómo se pudo estructurar esta operación de financiamiento?

Vista Oil poseería alrededor de USD 150 millones en el exterior, producto de su oferta inicial de acciones. Si la compañía quisiera entrar esos dólares tendría que hacerlo por el mercado oficial. En cambio, prefirió tomar pesos también al cambio oficial y financiarse a cuatro años, con lo que evitaría utilizar esas divisas.

La emisión fue autorizada por la Comisión Nacional de Valores, ya que no implica salida de capitales, teniendo en cuenta que la compañía en realidad ya cuenta con las divisas y las mantiene en el exterior.

¿Cuáles son los riesgos para el inversor?

El principal de corto plazo es que el título no tenga liquidez y deba venderlo en el mercado con un descuento demasiado grande. En ese caso, podría incluso salir perdiendo al arbitrar la brecha cambiaria (compra a $ 61 y venta arriba de los $ 80). Luego está el riesgo inherente a la compañía y que no pueda devolver el bono, pero esto aplica para aquellos que se lo queden hasta el final. El riesgo regulatorio no se puede descartar, aunque las autoridades no objetaron que se pueda efectuar el pago en dólares en el exterior en esas condiciones.



En los últimos días varias compañías salieron a colocar deuda en dólares, pero ninguna con las caracerísticas del bono de Vista. Entre los emisores que en los últimos días colocaron deuda en moneda extranjera entre inversores locales se encuentra San Miguel, principal productora de limones de la Argentina, y Tecpetrol, controlada por el grupo Techint.