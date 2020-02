Urribarri fue oficializado como embajador en Israel

E

l Senado aprobó este jueves los pliegos de 12 embajadores políticos propuestos por el presidente Alberto Fernández. En la sesión extraordinaria, la oposición no acompañó la designación de Carlos Raimundi, quien irá a la OEA; mientras que Sergio Urribarri, con destino a Israel, obtuvo el rechazo de sus coprovincianos Alfredo De Angeli (Pro) y Stella Maris Olalla (UCR) y las abstenciones del resto del interbloque Juntos por el Cambio.

En tanto, con 65 votos positivos, fueron aprobados por unanimidad los pliegos de Jorge Argüello (Estados Unidos), Daniel Scioli (Brasil), Alberto Iribarne (Uruguay), Carlos Tomada (México), Carlos “Chacho” Alvarez (Perú), Alfredo Atanasof (Bulgaria), Rodolfo Gil (Portugal), Fernando “Pino” Solanas (Unesco) y Mariano Kestelboim (Asociación Latinoamericana de Integración).

El ex gobernador de Entre Ríos recibió 43 votos afirmativos, dos negativos y 16 abstenciones.

Rechazo macrista y apoyo kirchnerista



La radical entrerriana Stella Maris Olalla recordó que en la provincia “es de público conocimiento la existencia de varios procesos judiciales pendientes de resolución en los que está comprometido” el exgobernador.



A pesar de mencionar “la validez del principio de inocencia”, la legisladora consideró que “no contamos con toda la información necesaria respecto de su situación judicial” y aseguró que está involucrado en once causas, acusado por los delitos de “enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública, cohecho y peculado”.

Además de recordar que comenzará un juicio en su contra en abril, Olalla dijo que no podía “desconocer el reclamo de mis comprovincianos” y “el pedido expreso de que no acompañe con mi voto esta designación”.



Por su parte, Alfredo De Angeli recordó que en la audiencia pública, al ser consultado sobre “si la justicia lo hallara culpable iba a renunciar a su cargo”, Urribarri “no fue claro y me contestó con evasivas”.

Desde el Frente de Todos, el senador Oscar Parrilli ironizó: “Estoy asombrado, asolado, por algunas expresiones que yo no sé si reírme, llorar o ponerle seriedad”.

“Que haya senadores que hoy estén cuestionando al candidato porque tiene denuncias de dirigentes políticos de Cambiemos en la provincia, y que apoyaron a embajadores que tenían condenas como el caso de (Miguel) Del Sel o (Ramón) Puerta, llama poderosamente la atención esta contradicción manifiesta”, apuntó Parrilli.

“Este ataque no es nuevo, es el mismo que utilizaron durante muchos años contra dirigentes políticos opositores”, continuó el kirchnerista, y señaló además que “algunos senadores que están en esas bancas me difamaron, me denunciaron, me desprestigiaron como una herramienta de acción política”.

Para Parrilli, “les duele que Urribarri haya recibido el apoyo de todas las organizaciones judías para ser embajador en la República de Israel”. Y enfatizó que el exgobernador “no está condenado, no tiene ninguna sentencia” y “concurrió a todas las audiencias que lo convocaron” desde la Justicia.



También dijo que la investigación realizada por la AFIP “demostró un patrimonio coherente y consecuente con todos los ingresos que él tenía”.



A su turno, el jefe del bloque Pro, Humberto Schiavoni, recordó que en el caso de Del Sel “al momento de ser votado su pliego tenía una denuncia, pero no tenía condena. La condena vino un año y medio después que dejó de ser embajador”, mientras que Puerta “tenía una denuncia que al día de hoy está sobreseído”.

Finalmente, el presidente del Frente de Todos, José Mayans, sostuvo: “No existe impedimento alguno para que le podamos dar acuerdo a la propuesta. Nadie puede ser condenado sin la actuación de los tribunales correspondientes. Si no tiene condena esa persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, eso rige para todos los ciudadanos”.

Agradecido

El propio Urribarri, por su parte, tras la sesión publicó en las redes sociales un mensaje de agradecimiento.

"Gracias vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por invitarme a presenciar la sesión de hoy del Honorable Senado de la Nación en la que se trataron y aprobaron los pliegos de los embajadores propuestos. Y gracias siempre por tu apoyo y generosidad".



También agradeció al presidente Alberto Fernández "por la confianza y por la oportunidad de trabajar para contribuir al desarrollo productivo y a la integración global y plural de la Argentina, al canciller Felipe Solá "por su acompañamiento en todo momento", y a los senadores y senadoras nacionales "por la amabilidad y responsabilidad con la que llevaron a cabo su labor, y por el reconocimiento hacia mi persona".

"Es un honor inmenso para mí representar a nuestro país como embajador en Israel. Estoy absolutamente comprometido con la tarea que tengo por delante y voy a poner todo mi esfuerzo y empeño para que sea una misión que tenga resultados positivos para todos los argentinos", afirmó Urribarri.