Los gremios exigieron que no haya reforma previsional

os gremios reunidos en la Multisectorial marcharon este miércoles en defensa de la Ley 8.732 de jubilaciones y pensiones de la provincia. La concentración arrancó a las 10 en la Plaza 1° de Mayo y desde allí los sindicatos y organizaciones marcharon primero a la sede de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos y luego a la Casa de Gobierno.

La multisectorial está integrada por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet), entre otros.

En la movilización se cuestionó al gobernador Gustavo Bordet, quien el 15 de febrero, ante la Asamblea Legislativa, habló de la necesidad de discutir la sustentabilidad del sistema previsional. Otro de los blancos de la protesta fue Daniel Elías, titular del organismo previsional, quien refirió en diferentes medios que la Caja está en déficit.

En la explanada de Casa de Gobierno, lugar donde concluyó la marcha, los discursos más duros fueron pronunciados por el titular de ATE, Oscar Muntes, y la profesora Susana Cogno, de Agmer Paraná. Ambos reclamaron al gobierno que no "toque la Caja de Jubilaciones".

"Nunca pudieron modificar la Ley. Estuvimos siempre en la calle y vamos a seguir estando, no hay alternativa. La única forma de torcer la voluntad política es militando en toda la provincia", dijo y luego cuestionó la exisencia de jubilaciones de privilegio: "La jubilación de privilegio es la que tienen los tipos que han aportado muy poco a la Caja y cobran entre 200, 300 y 400 mil pesos".

"La Caja de Jubilaciones es patrimonio de los entrerrianos, porque la sostenemos los trabajadores con nuestro aporte. Todos los meses parte de nuestro salario va a la previsión", dijo por su parte Cogno, y señaló que "nos movilizamos porque estamos profundamente convencidos que no podemos perder la Caja de Jubilaciones".

"El presidente de la Caja dse hace el zonzo y dice que la Cjaa tiene deficit. estuvo 17 años presidnete de la Cjaja, es un caradura, si es alguien que tiene que saber qué pasó en la Caja es él. En vez de estar bailoteando en las redes que se ponga seriamente a estudiar cuáles son los luhgares por los cuales se fugan nuestros aportes", planteó.





Ballay negó reforma

Las palabras del mandatario pusieron en alerta a los gremios, que rápidamente rechazaron cualquier tipo de reforma previsional. Sin embargo, el viernes 21 de febrero, en medio de la reunión con los sindicatos docentes, el ministro de Economía Hugo Ballay asegurpo que se mal entendieron las palabras del gobernador: "Lo que el Gobernador planteó es desde la sustentabilidad del sistema provincial, pero de cara a varios años para adelante. Cuando el Gobierno habló de sostener la movilidad jubilatoria y del 82% móvil, habló no solo de sostener en los actuales jubilados, sino que también transmite la tranquilidad de que no se va a modificar hacia adelante. Pero también hay que pensar en los activos actuales y futuros jubilados. Y esto es que cuando uno proyecto la situación de la Caja tiende a pensar que va a ser insostenible, en este caso para la provincia, porque todos sabemos que el déficit del sistema lo absorben las Rentas Generales. Este mensaje que reitero es en función de que algunos interpretaron que el Gobernador tenía un proyecto de ley, que ese proyecto iba a estar en 15 días. No hay nada, absolutamente nada de esto".