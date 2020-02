Paritaria nacional fijó el piso para la de Entre Ríos

D

irigentes de los cinco gremios docentes nacionales -CTERA, UDA, Sadop (privados), AMET (técnicos) y CEA- acordaron este miércoles con los ministros de Educación, Nicolás Trotta, y de Trabajo, Claudio Moroni, la oferta salarial del primer semestre y cerraron la paritaria docente nacional en vista al inicio de clases.



Según lo acordado, el salario mínimo subirá de $20.250 a $23.000 (un incremento del 13,5%), mientras que el Poder Ejecutivo otorgará además cuatro sumas fijas no remunerativas -en marzo, abril, mayo y junio- de entre $1.000 y $1.500 cada una.

En tanto, se postergaría el aumento del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), un monto en negro de alrededor de $1.210 que cobran todos los docentes y no se actualiza desde 2016.

El entrerriano Fabían Peccín -centro, de chomba- en la delegación de CTERA en la paritaria nacional.

La paritaria docente nacional, suprimida durante el mandato de Mauricio Macri, sirve para establecer el mínimo de pago de salarios a partir del cual todas las provincias realizan sus respectivas negociaciones locales.

A partir del acuerdo nacional de este miércoles, las clases comenzarán el próximo lunes, aunque se prevén algunos paros en distritos por conflictos provinciales no resueltos.



En Entre Ríos

La paritaria entrerriana, formalmente, aún no comenzó. El ministro de Economía, Hugo Ballay, recibió el viernes pasado a representantes de los gremios AGMER, AMET, Sadop y UDA para "fijar criterios" en la negociación, pero anticipó que hasta tanto no se conozca la oferta nacional, la Provincia no podría realizar la suya.

En concreto, el motivo central del encuentro pasó por otro tema de la agenda política provincial: el funcionario aprovechó la instancia para descartar que el gobierno de Gustavo Bordet planifique modificaciones en el 82% móvil y la edad jubilatoria en el régimen previsional local.

Ahora conocida la cifra acordada nacionalmente, se espera la convocatoria del Ejecutivo para negociar la pauta salarial. Los tiempos apremian ya que el comienzo de clases está previsto para el lunes, y AGMER reunir a su Congreso este viernes en Federal.

El mayor sindicato del sector en la provincia allí deberá resolver si acepta la oferta provincial, y el regreso a las aulas se dará en consonancia con el calendario oficial, o si la rechaza y, eventualmente, llama a una huelga para presionar por una mejor oferta de la Casa Gris.



El mínimo establecido este miércoles en Nación, de $23.000, se cumple en Entre Ríos, donde el maestro sin antigüedad del cargo testigo cobra un básico de $23.655. En la Provincia la paritaria anual 2019-2020, con cláusula gatillo trimestral, totalizó en febrero un 57,6% de recomposición. La expectativa ahora es si el Ejecutivo realiza una oferta igual o mejor que Nación.