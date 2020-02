Benedetti insiste en pedirle explicaciones a Bordet

E

l diputado nacional Atilio Benedetti (Cambiemos) manifestó su preocupación por las escasas definiciones del gobierno provincial en torno al "escandaloso y sistemático" déficit de la Caja de Jubilaciones, del cual su partido “es el máximo responsable”.

El legislador nacional de la UCR se había referido al tema luego de la Asamblea Legislativa del 15 de febrero en la que Bordet anunció que convocaría a una "mesa multisectorial" para discutir "la sustentabilidad" de la Caja de Jubilaciones de la provincia.



En aquella ocasión Benedetti apuntó que el gobernador "detalló un montón de buenas intenciones para la provincia que no hay forma de no compartir" y en cuanto a la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones, señaló que "en concordancia con los temas que se están tratando a nivel nacional, es de alguna manera ponerle coto a privilegios, a situaciones de inequidad y que esto ocurra también en Entre Ríos".

Ahora, luego de dos semanas intensas de polémica en distintos sectores por el llamamiento del gobernador, el diputado de Cambiemos hizo nuevas declaraciones metiendo presión por definiciones sobre la Caja. “Sabemos que introducir modificaciones al sistema jubilatorio es un problema político de difícil abordaje, pero está claro que -sin alterar derechos adquiridos- algo hay que hacer. También está claro que lo tiene que hacer quien fue elegido para tomar decisiones: en este caso, Bordet”, afirmó Benedetti.



Cabe recordar que el actual legislador nacional compitió por la gobernación contra Bordet en las elecciones provinciales del 9 de junio, en unos comicios históricos por el volumen de votos que obtuvo el gobernador por su reelección, alcanzando el 57% y dejando 22 puntos debajo al radical, que consiguió 35%.

“Le quiero recordar al Gobernador Bordet que los entrerrianos lo han convalidado en junio de manera clara para que proponga un rumbo y conduzca nuestra provincia”, sostuvo ahora Benedetti.

El gobernador en su mensaje del 15 de febrero.

El diputado nacional cuestionó que las consignas de Bordet en la Asamblea Legislativa "se convierten en vagas e ingrávidas si no son acompañadas de propuestas concretas para que tales consignas se transformen en hechos”.



“¿Qué está haciendo el Gobernador para frenar el déficit? ¿Qué ha hecho? No he escuchado otra definición que no sea solo pedir ‘un debate entre todos’", fustigó el radical.