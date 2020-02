Más reacciones oficialistas contra el paro de Agmer

E

l congreso de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) definió este viernes en Federal comenzar con un paro el ciclo lectivo 2020. En rigor, decidió ejecutar una huelga de 72 horas durante los días lunes, martes y miércoles, como comienzo de un "plan de acción".

Ante esta definción, diferentes voces del oficialismo reaccionaron. Primero lo hizo el titular del Consejo General de Educación, Martín Muller, y luego se le sumaron los legisladores provinciales por el PJ Joge Cáceres y Armando Gay. Pidieron que se respete el diálogo en el marco de la paritaria, que en la provincia comenzó con una reunión el 21 de febrero.

Muller sostuvo que desde el gobierno provincial “lamentamos profundamente” la noticia y que "nos duele porque creemos que el diálogo es el camino para alcanzar consensos”.



En ese marco, resaltó que “el gobierno ha generado plena confianza al haber cumplido con todos los compromisos asumidos a lo largo de estos años con el sector docente”, lo que “se refleja en la última paritaria, pagada en su totalidad en un contexto provincial sumamente delicado desde el punto de vista financiero y fiscal”, recordó el funcionario en referencia al aumento del 57,6 por ciento otorgado por la provincia el año pasado, por encima de la inflación.

"Sin diálogo es imposible que lleguemos a un acuerdo independientemente de quien se trate, si existe una paritaria nacional hay que acatarla y respetarla"



“Nos duele porque creemos que el diálogo es el camino para alcanzar consensos. Por eso, y cumpliendo con nuestra palabra, convocamos a una paritaria, la instancia donde debían resolverse estas cuestiones, sin el fuerte condicionamiento que genera empezar las clases con una medida de fuerza”, señaló el presidente del CGE.

Más tarde salió el diputado provincial por el PJ, Jorge Cáceres, calificó de “apresurada” la medida de Agmer. Aseguró que "es una responsabilidad de todos el inicio del ciclo lectivo", y recordó que "hay un compromiso que esta respaldado con las acciones que ha tomado el gobernador ya en 2019 y creo que debemos cumplir con lo pactado y con lo que corresponde a cada uno en cada uno de los sitios que nos toca estar".





Caceres recordó que el gobierno está en una instancia de diálogo con los gremios docentes, con quienes ya mantuvo una reunión y convocó a principio de semana a otro encuentro para el viernes 6 de marzo paritaria para abordar la cuestión salarial luego de la instancia paritaria nacional.

Aseguró que "sin diálogo es imposible que lleguemos a un acuerdo independientemente de quien se trate, si existe una paritaria nacional hay que acatarla y respetarla".



En este sentido, señaló que "el gobierno provincial ha dado sobradas muestras de respaldar y proteger a cada uno de los trabajadores como lo ha dicho el gobernador Gustavo Bordet en su mensaje a toda la provincia en la Asamblea Legislativa a principios de febrero".

Otra voz oficialista en contra del paro fue la del senador provincial Armando Gay. "Lamentablemente cuando se busca una explicación a la decisión adoptada, lo único que se vislumbra es el peso de la interna gremial que termina torciendo las decisiones razonables", afirmó el presidente de bloque de senadores del justicialismo.

"Los sueldos de los docentes entrerrianos aumentaron de acuerdo al costo de vida, y se pagan regularmente, y hay la negociación está activa, cuál es entonces el motivo que justifica semejante medida de fuerza”, se preguntó el legislador.



“No se entiende la decisión de la dirigencia gremial en un contexto en el cual el aumento del último año fue del 57,6% y en el que además los gremios tienen fecha cierta para retomar la discusión salarial, el próximo viernes". El gobierno provincial "hizo un gran esfuerzo para que los salarios no quedaran rezagados respecto de la inflación, pero parece que eso no se valora”, apuntó.



El legislador concordiense consideró luego: “Después de años de no tener paritaria nacional, el gobierno de Alberto Fernández reinstauró esa instancia y ha dado muestras claras de la decisión de priorizar la inversión social. Sin embargo, esas señales, que los mismos dirigentes gremiales reconocían y elogiaban hasta hace unos días, ahora parecen no tener peso en la consideración de los dirigentes gremiales, y sin ponerse colorados se despachan con un paro de tres días”.