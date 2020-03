Bahl destacó que no sube impuestos pese a la herencia de $1.500 millones de deuda

E

l intendente de Paran´pa Adán Bahl y su vice, Andrea Zoff, presidieron en el Teatro 3 de Febrero el inicio del período de sesiones ordinarias 2020 del parlamento municipal paranaense. En la oportunidad y tal como lo dispone el Nuevo Régimen Municipal para Entre Ríos, el intendente dejó inaugurado el mismo con un discurso en el cual explicó su plan de gobierno para el presente ejercicio fiscal.

"Han pasado 82 días desde que asumimos el gobierno de Paraná. Desde el primer momento pasamos a la acción ante la urgencia de resolver situaciones que no podían esperar, como la crisis de la basura, que a principios de diciembre desbordaba todos los contenedores y constituía un problema sanitario grave", dijo el intendente Adán Bahl en el inicio de su discurso.



"Los primeros días fueron impactantes. La ciudad nos golpeó con su puño más cruel, mostrándonos la fragilidad y el riesgo al que estábamos todos expuestos. El diagnóstico del primer día fue corroborado y superado por la realidad con la que nos fuimos encontrando. La irresponsabilidad de quienes gobernaron la ciudad los últimos años dejó a Paraná inmersa en un caos sin precedentes, quebró la confianza de los vecinos con su municipio y puso a la ciudad en una situación de vulnerabilidad extrema. Empezamos sin pausa la tarea de poner en marcha cada área del municipio, que estaba en crisis, abandonada por sus funcionarios, achatado y sin rumbo. Han sido 82 días en los que nos abocamos a construir lazos que se habían cortado con la nación, la provincia y sus diversas instituciones", afirmó Bahl en el discurso.

"Alrededor del 40% actual de la planta del municipio fue designado durante la anterior gestión. Más de 2000 personas, casi la mitad de los empleados"



"Estamos reconstruyendo vínculos, abriendo puertas de colaboración, gestionando soluciones y el restablecimiento de gestiones y los vínculos, estamos convencidos que nos permitirá concretar obras estratégicas para la ciudad, como la culminación de Av. Circunvalación, obras de infraestructura que permiten conectar con el Área Metropolitana y distintas obras de saneamiento. A través de la Secretaría de Energía de la Provincia este año ampliaremos la red de distribución de gas natural en la zona del sudeste de la ciudad con beneficio para más de 1400 familias. Garantizaremos mediante un convenio con Enersa una mayor eficiencia en la calidad de luz e iluminación en beneficio de todos los vecinos", continuó.





Asimismo, dijo que "nuestra ciudad necesita soluciones y nueva infraestructura. Sabemos que el contexto económico es adverso, pero de ninguna manera nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Tenemos varios proyectos ejecutivos, sobre todo para mejorar la trama vial, obras de saneamiento y trabajar en cuencas de los arroyos de la ciudad. Cada día llueve con más intensidad en menos tiempo y la ciudad tiene que prepararse para esta realidad. Es necesario mitigar los daños y cuidar a los vecinos. Trabajamos para que la Municipalidad vuelva poco a poco a ganarse la confianza de los vecinos y para que vuelva a liderar participativamente el desarrollo de nuestra comunidad. En ese sentido, damos cuenta del estado en el que encontramos el municipio, de las acciones realizadas y de los propósitos que nos movilizan".

"La deuda del municipio supera los 1500 millones de pesos. Necesitaríamos más de medio año sin abonar salarios, sin tener combustible para los camiones, sin comprar los productos para sanear el agua, sin energía eléctrica para potabilizar el agua, sin pagar el alumbrado público. Aún así no habríamos terminado de pagar la deuda que se contrajo"



"Alrededor del 40% actual de la planta del municipio fue designado durante la anterior gestión. Más de 2000 personas, casi la mitad de los empleados, 42 personas por mes, más de 2 personas por cada día hábil. Algunas de estas designaciones se hicieron sin tener en cuenta la partida presupuestaria. Como resultado, en diciembre del año pasado, abonar los salarios en tiempo y forma constituyó todo un desafío, prácticamente una imposibilidad. Hoy este problema ha sido superado. Eso es fruto del orden y organización de los recursos del municipio", remarcó el intendente.



Señaló que "aunque llame la atención, en la Municipalidad de Paraná se carece de un inventario actualizado. Hace más de tres años que no se cumple con la normativa para la compra y carga de bienes, lo que no da certezas de lo que debería existir en cada dependencia municipal. Eso no es una mera desorganización, sino una desprotección al patrimonio público municipal, que es el patrimonio de todos. De 69 motos guadañas había solamente 14; de 20 motosierras solamente encontramos una. Esto es una falta grave, es una expoliación al pueblo de Paraná. Estamos reestableciendo en calidad el sistema de gestión, adquisición y control patrimonial de bienes. Ya está en proceso con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos un convenio para llevar adelante todas las adquisiciones que se hicieron durante los últimos años, partiendo del sistema de control de gastos en cada una de las facturas, comparar esto con la registración patrimonial y con la visibilidad física de los bienes. En el caso de detectar incongruencias o desvíos esto será puesto a consideración de la Justicia".





Y manifestó: "El ordenamiento de las cuentas del municipio, austeridad en el gasto, han sido uno de los ejes en materia económica en estos 82 días de gestión. La deuda del municipio supera los 1500 millones de pesos. Si tenemos en cuenta que todos los paranaenses aportamos con los tributos alrededor de 200 millones de pesos. Necesitaríamos más de medio año sin abonar salarios, sin tener combustible para los camiones, sin comprar los productos para sanear el agua, sin energía eléctrica para potabilizar el agua, sin pagar el alumbrado público. Aún así no habríamos terminado de pagar la deuda que se contrajo. De ese total, más de 600 millones de pesos no estaban registrados presupuestariamente. Ante esta situación decidimos darle certeza a la deuda que es lo que todos los paranaenses nos merecemos. Instrumentamos el régimen de verificación determinación y consolidación de deudas. Pagaremos solo y únicamente a quien efectivamente demuestre que la ciudad de Paraná le debe"Estamos acá para cuidar lo que es de todos. Tenemos un compromiso moral y político con el pueblo paranaense. No vamos a permitir que nadie más nos vuelva a estafar".



"Hasta el jueves de la semana pasada se presentaron 193 acreencias por un monto de 613.569.164,85 millones. Todavía quedan 20 días para presentar acreencias. Hasta el momento no hemos incrementado ni una sola tasa municipal. No es justo que el vecino de Paraná pague la fiesta de otro. Antes que nada estamos organizando las finanzas del municipio, que es lo que corresponde. Hemos puesto en valor a la AFIM, lo que nos ha permitido mejorar la recaudación de recursos propios sin elevar la presión fiscal. Con mucho orgullo podemos decir que cada vez nos acercamos más hacia nuestro objetivo, que es lograr la soberanía financiera y económica de la ciudad. Llevará tiempo, seguramente nos va a llevar todo este año pero es la única manera de llevar el municipio al beneficio común. Nuestro principio rector es generar una hoja de ruta, que fluya la inversión privada, con capacidad para crear empleos de calidad. Gobernar es crear trabajo", dijo.



"Hace más de 10 años que no se otorgaba un predio en el Parque Industrial de Paraná. Hemos firmado dos decretos para designar terreno a dos empresas paranaenses que quieren invertir, producir, crecer, en la ciudad. Tenemos el compromiso de ayudar a quienes producen, aportan valor y generan trabajo. Hemos acordado con el Instituto del Seguro la contratación de la ART que durante varios años no se pudo concretar. Esto supone para el municipio menos costos y más beneficios, sobre todo para los trabajadores. Queremos ahorrar pero no resignar calidad. Este convenio significa respuestas más rápidas y cercanas para los empleados municipales en materia de capacitación y todo lo que significa seguridad en el trabajo. Agradezco al directorio del IAPSER por poner en valor su cotización y hacer esto posible", completó.

Presencia

Se encontraban presentes la viceintendenta Andrea Zoff; concejales de todas las bancadas; las ministras de Gobierno y Justicia, Rosario Romero; de Desarrollo social, Marisa Paira, de Salud, Sonia Velázquez; el ex intendente de Paraná, José Carlos Halle; el ex gobernador Jorge Busti; los diputados provinciales José Cáceres, Julio Solanas, Carina Ramos, Esteban Vittor, el senador provincial Juan Carlos Kloss; la directora administradora de la Dirección Provincial de Vialidad, Alicia Feltes; el escribano mayor del gobierno de Entre Ríos, Alejandro Santana; el Vicario General Monseñor Eduardo Tanger; los secretarios del gabinete municipal Camila Farías, de Coordinación Estratégica; Santiago Halle, de Gobierno; Eduardo Macri, de Hacienda, Inversión, Empleo, Ciencia y Tecnología; Guillermo Federik, de Planeamiento y Desarrollo Territorial; Nicolás Mathieu, de Desarrollo Social; Lucila Haidar, de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano; Maximiliano Argento, de Obras Públicas; Emanuel Redondo, de Servicios Públicos; Juliana Robledo, de Participación y Gestión Comunitaria; Pablo Testa, Legal y Administrativo; subsecretarios, directores y coordinadores de distintas reparticiones. Además, representantes de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER), del Colegio de Ingenieros de Entre Ríos, Colegio de Abogados; de Universidades, de los gremios municipales APS y Suoyem; y del Sindicato Empleados de Comercio, entre otros.