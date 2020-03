Voces a favor y en contra del discurso de Bahl

E

l intendente de Paraná, Addán Bahl, inauguró este domingo las sesioones ordinarias del Concejo Deliberante. En su discurso, hizo una dura críticas a la administración anteriro, de Sergio Varisco (Cambiemos). Señaló que la deuda asciende a $1.500 millones, y que la planta de personal aumentó considerablmente. Logicamente, el discurso tuvo voces a favor y en contra.

Santiago Halle, secretario de Gobierno del municipio, valoró el análisis del mandatario municipal. "Gran discurso y diagnóstico del Intendente Bahl. Con orden, ahorro, gestión y junto a los ciudadanos estamos poniendo en marcha a Paraná", señaló en Twitter.





Sergio Elizar, concejal del Frente Creer Entre Ríos, dijo que "fue un discurso muy objetivo, marcando de alguna manera las condiciones económicas, financieras, administrativas que recibió el municipio. Prioriza una agenda a mediano y largo plazo con mucho optimismo, con un horizonte esperanzador que genere empleo, turismo, inversión privada. Marcó un norte. Es una convocatoria a todas las fuerzas políticas porque a Paraná la ponemos entre todos de pie".







"El intendente agradeció también a las fuerzas del radicalismo, de Juntos por el Cambio el apoyo que se tuvo con la Ordenanza de emergencia. Cómo se recibió el municipio es un reclamo que nos plantean los vecinos", dijo.

Luisa Minni, concejal del Frente Creer Entre Ríos, sostuvo que "tenemos la suerte de tener un intendente municipal que dio un mensaje próspero. Acercó un mensaje de cercanía con el vecino y creo que eso es fundamental luego de estos cuatro años de desidia absoluta. Desde el HCD se va a trabajar en todo lo que sea para mejorar la ciudadanía". "Desde que asumimos el bloque de concejales está trabajando junto con la viceintendenta. Tenemos varios proyectos, queremos modificar algunas Ordenanzas", dijo.

Voces en contra

Sin embargo, las voces en contra del balance del intendente llegaron desde la oposición. En un comunciado, los concejales del radicalismo Claudia Acevedo, Walter Rolandelli y Francisco Avero, sostuvieron que “fue agraviante, penoso, cargado de mentiras infantiles que buscan socializar una situación que no es real. Teníamos otra expectativa por encima dela pobreza de este mensaje y nos encontramos con un intendente que en lugar de rectificarse tanto como por el diagnóstico equivocado que hizo al asumir como por la simpleza de la demagogia discursiva en la que no se escucharon propuestas superadoras para la ciudad ni tampoco cómo es que a casi cien días de asumido aún no ha cumplido con nada de lo que había prometido mientras la ciudadanía reclama por la falta de agua, los baches, los yuyales, el tránsito y otros servicios”.

La oposición criticó que “Bahl habla de cuantiosos contratos realizados por la gestión anterior y sin embargo son públicas y notorias las designaciones y contratos por doquier en todas las áreas colocando coordinadores, cargos que no existen y con haberes altísimos con rango de subsecretarios. También desmentimos absolutamente la cifra de la deuda dejada, totalmente manejable que como muestra se puede observar que los sueldos del personal municipal se viene pagando normalmente, a pesar de los propios augurios del intendente quien duarnte casi un año vociferó quela gestión radical no iba a poder pagar sueldos. La realidad lo silenció”. ”.



Los concejales aseguraron que “ni la deuda es la que dice el intendente, ni la cantidad de personal contratado es el que dice y tampoco es cierta la situación de colapso que pretende institucionalizar para que haya un castigo social para la gestión del ex intendente Varisco”.

“La gestión saliente dejo en caja dinero para sueldos y aguinado de diciembre y más de 170 millones de pesos destinados al pago sin demoras de la obra pública en marcha como ser la Sala Mayo; El Hospital Illia; La pavimentación de calle Miguel David y Faustino Parera; la Refacción de Jardines Maternales y la Intervención en más de 3.000 mil cuadras de la trama vial. Obras públicas en la que deben destacarse entre otras, el nuevo puente de calle Moreno, a punto de desmoronarse; las Avenidas Don Bosco; Blas Parera; Laurencena y Ramírez por citar algunas”.

“La duda real del municipio asciende a 800 millones y no 1.500. Y está constituida por 300 millones de deuda flotante, proveedores; crédito gestionado por el gobierno provincial para obras aprobadas por ordenanzas y por unanimidad y tomado en forma conjunta por los municipios de la provincia y la famosa deuda aún no saldada del quebranto del ex banco municipal, cuyos montos son abonados al gobierno de Entre Ríos, a lo que se debe sumar el pago en cuotas -mediante convenio con la provincia por la compra de lámparas led por lo cual casi la mitad de la ciudad y todos los espacio públicos tienen hoy dicha iluminación”.

“Lamentamos mucho que el intendente apele a viejas mañas y artimañas para denostar a la gestión saliente, que por encima de todo dejo inauguradas obras históricas para la ciudad otras tanto en marcha pero con el presupuesto para su finalización y que tuvo que sortear innumerables chicanas y bajezas durante su última etapa”.

En tanto, Emiliano Mirador, concejal de Políticas para la República, opinó que "nos dejó un sabor agridulce el discurso de Bahl. Queríamos algunas especificaciones concretas en cuanto a proyectos, lo que se va a tratar este año. No dejan de ser anuncios, falta sustento concreto de los datos".

"Nosotros vamos a proponer el debate de ideas y proyectos concretos que solucionen los problemas de la ciudadanía. Nuestro eje está puesto en la prestación de servicios", agregó.

Por su pare, Maximiliano Paulín, concejal de Juntos por el Cambio, indicó que "fue un discurso fuerte desde lo político. Debió ser el discurso que el ex presidente Macri dio cuatro años atrás cuando asumió mostrando la situación que había heredado". "Desconocía mucho de los números que el intendente dio hoy. Le solicité al presidente del bloque del oficialismo de una manera informal una reunión con Bahl para conocer todo esto y no enterarme luego de 80 días de gestión la situación financiera en la que se encuentra el municipio", finalizó.