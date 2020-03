Repercusiones en Entre Ríos sobre el discurso del presidente

E

l discurso del presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa para inaugurar el período de sesiones ordinarias despertó expresiones de satisfacción y apoyo en el oficialismo, y algunos reparos y precauciones en la oposición.



En el ámbito político provincial, hubo elogios del gobernador Gusatvo Bordet y de los legisladores nacionales Edgardo Kueider, Blanca Osuna y Marcelo Casaretto; y críticas de los legisladores nacionales opositores como Atilio Benedetti, Alicia Fregonese, Gabriela Lena y Alfredo De Angeli.

Voces a favor

Por el lado del oficialismo provincial, hubo expresiones a favor del discurso. El primero en expresarse en ese sentido fue el gobernador Gustavo Bordet."Nos da confianza y fortaleza para enfrentar tiempos que van a ser muy difíciles”, afirmó y se pronunció por “buscar principios y pautas solidarias para volver a la senda del desarrollo y la generación de empleo".



“Son tiempos muy duros porque hay una situación realmente muy complicada desde lo financiero, lo económico, con una profunda recesión. Vamos a tener que poner lo mejor de cada uno de nosotros y buscar principios y pautas solidarias para que, en este tiempo que nos toca por delante, resolver los problemas rápidamente, y volver a esta senda de desarrollo y crecimiento productivo y generación de empleo que es la que en definitiva aspiramos desde el momento en el que empezamos a gobernar”, resaltó Bordet.







“Fue un mensaje muy completo, abarcativo, un mensaje muy sincero, donde se puso en superficie la realidad del país en la que nos ha dejado el gobierno anterior, pero que también plantea un futuro que tiene que ver con la inclusión social, con erradicar el hambre y con avanzar en la generación de puestos de trabajo”, resaltó finalmente.

Por su parte, la diputada nacional Blanca Osuna dijo que "el presidente brindó una propuesta sólida, con un discurso que propone un cambio de mirada en los mensajes presidenciales de los últimos cuatro años y que define prioridades con la gente adentro”.

“A través de un mensaje claro que busca generar una sociedad más justa y equitativa, Alberto hoy ha dado una serie de definiciones fundamentales en lo que es la agenda del futuro, promoviendo la extensión de derechos y el ejercicio de la soberanía nacional”, recalcó la legisladora en declaraciones enviadas a INFORME DIGITAL.

Asimismo, aseveró que “el presidente dio mensajes sinceros y precisos sobre cómo volveremos a poner a la Argentina de pie”; y destacó que “desde que Alberto Fernández asumió, con acciones puntuales está honrando el contrato electoral y volviendo a poner en valor a la política”.



Además, Osuna destacó que “el presidente de todos los argentinos dejó en claro lo importante que será nuestra labor parlamentaria en post de trabajar en leyes concretas que permitan disminuir la pobreza, en poder generar empleo digno, en renegociar la enorme deuda que contrajo el gobierno anterior y en la necesidad de ahondar en políticas serías y concretas en cuestiones de género, entre otras prioridades”.

El senador nacional por el PJ, Edgardo Kueider, también destacó el discurso de Bordet: "Gran emoción sentí hoy al escuchar al presidente de todos en su discurso de apertura de la asamblea Legislativa 2020, porque expresa claramente lo que Argentina necesita para ponerse de pie: la unidad de los argentinos", dijo en Twitter.

“En su discurso el Presidente expresó claramente lo que Argentina necesita para ponerse de pie: la unidad de los argentinos”, afirmó el legislador entrerriano y acotó que “la unidad no significa que tengamos que estar todos de acuerdo, significa que podamos pensar en el bienestar de la mayoría entre todos los sectores, construyendo políticas públicas con consenso, respeto y humildad, sin anteponer cuestiones partidarias ni visiones con intereses sectoriales”.

Además, señaló que “en educación nuestro objetivo es democratizar el acceso al conocimiento y lograr romper las desigualdades con que ingresan al colegio nuestros niños y niñas. El Estado tiene que brindarles todas las herramientas para que estén más tiempo contenidos y puedan acceder a los recursos necesarios durante todo el proceso de aprendizaje”.

Finalmente, Kueider resaltó que “En Entre Ríos cuentan con mi compromiso y el del gobernador Gustavo Bordet para avanzar en estos objetivos y poder construir una sociedad más justa para todos”.





El diputado nacional Marcelo Casaretto (PJ), dijo que "el mensaje del presidente fue muy importante. El 10 de diciembre dijo que iba a cumplir con lo que se había comprometido en la campaña con todos los argentinos, y desde ese momento para acá está lo está haciendo", indicó Casaretto.



En ese sentido, afirmó que el mensaje que dió el Presidente "marcó las dificultades que recibió pero también lo que está haciendo en 81 días de gobierno y después planteó los ejes principales del gobierno".

"Hay una serie de leyes que ya hemos tratado y unas iniciativas que van a venir en las próximas semanas y que, desde nuestra parte, nos comprometemos a apoyar desde el Congreso de la Nación" dijo al respecto. Por último, Casaretto enfatizó: "Somos parte del mismo proyecto y acompañamos las ideas fundamentales de Alberto Fernández".

Críticas a Alberto Fernández

El diputado nacional Atilio Benedetti (Juntos por el Cambio), cuestionó el discurso del presidente. Al respecto, dijo en Twitter que fue "un discurso con muy pocas novedades. Rescato el llamado a trabajar en conjunto, pero siguen pendientes las definiciones claras y concretas sobre el rumbo económico".

Por su parte, la diputada nacional Gabriela Lena (Juntos por el Cambio), publicó en la red de los mensajes breves: "Un discurso de buenas intenciones... del plan económico no hay novedades... #AlbertoFernandez"

En tanto, el senador nacional Alfredo De Angeli (Juntos por el Cambio), se manifestó en contra de la suba de retenciones al campo y también al proyecto de legalización del aboroto que anunció el presidente. "El sector agropecuario no tiene lugar para más presión fiscal, no es justo que se recargue a mayor cultivo de exportación de nuestro país con el supuesto de beneficiar a las económicas regionales, esas son prácticas extorsivas que debemos desterrar. Clarísimo el mensaje de Alberto Fernpandez, aumenta los 3 puntos de la soja, y darán chirolas para el resto de los cultivos. Y toda la presión para la mesa de enlace, que debe optar por esa iniciativa o el conflicto", escribió en Twitter.

Los legisladores nacionales de Juntos por el Cambio de Entre Ríos cuestionaron el discurso del presidente.









Sobre el proyecto de aborto legal, dijo que volverá a votar en contra como lo hizo en 2018: "Alberto Fernández cuando una mujer aborta no decide sobre su propio cuerpo, sino que lo hace sobre un niño por nacer en total estado de indefensión. Como ud y yo lo tuvimos, todos debemos tener derecho a nacer. Volveré a oponerme a la legalización del aborto".





También en Twitter, la diputada nacional Alicia Fregonese (Juntos por el Cambio), aseguró: "Señor Presidente, seguimos esperando el Presupuesto y las pautas económicas para 2020. Resulta imposible buscar acuerdos cuando no se conocen los mas mínimos objetivos económicos", y acompañó el texto con el hashtag #AlaEsperadeunPlanEconomico.





Luego, al igual que De Angeli, también se manifestó en contra de legalizar el aborto. "El Estado debe actuar en la prevención de los embarazos no deseados a través de políticas públicas eficaces de educación sexual integral y métodos anticonceptivos para todas las mujeres del país. La solución no es interrumpir embarazos no deseados, sino evitarlos".

En otro posteo, la legisladora se manifestó en defensa del campo: "El Sr. Presidente dice que va a promover las exportaciones del agro pero lo aplasta con más carga impositiva. Ninguna actividad puede crecer ni crear empleo si se aumenta la carga tributaria", escribió.