Piden que se bajen también las de gobernador y vice

ambiemos presentó en la Cámara de Diputados de la provincia un proyecto de ley para derogar la nº 4.506, que otorga una pensión vitalicia a los ciudadanos que hayan ocupado los cargos de gobernador y vicegobernador de la provincia

La iniciativa fue presentada este viernes por la diputada del PRO, Ayelén Acosta, acompañada como coautores por nueve miembros más del interbloque Cambiemos: Juan Domingo Zacarías, Gustavo Cusinato, Jorge Satto, Manuel Troncoso, Julián Maneiro, Sara Foletto, Esteban Vitor, Uriel Brupbacher y Martín Anguiano.

El proyecto opositor llega luego de que a nivel nacional haya recibido sanción definitiva la ley que reduce privilegios de los regímenes jubilatorios especiales de jueces y funcionarios del Poder Judicial nacional, así como los del Servicio Exterior (diplomáticos).



En sus fundamentos, el texto ingresado en la Cámara Baja plantea por un lado el aspecto económico. "La erogación de por vida por un cargo que fue ocupado por solo cuatro u ocho años, y que se comienza a percibir una vez cesado en el ejercicio de la función, es sin lugar a dudas un privilegio que no es sostenible en los tiempos que vivimos", sostiene Acosta.

La propuesta sustituye esa pensión vitalicia por un "complemento" para que la jubilación de los ex funcionarios no sea menor al 75% del sueldo del gobernador o vicegobernador.

"La Caja de Jubilaciones, según expresiones de sus autoridades actuales, padece un déficit complejo", advierte el proyecto.

Por otro lado, la iniciativa de Cambiemos observa "las deficiencias y lo desactualizado de una ley que data de 1965" y precisa que la ley 4.506 no establece más requisitos que el haber ejercido los cargos mencionados: "no requiere una edad mínima, un cómputo de años de aportes, años de antigüedad". Además alerta por la posibilidad de que en caso de ser reelecto algún gobernador o vice "nada impide que alguien pida dos pensiones vitalicias, o como ocurre, ex funcionarios que son jóvenes aún para jubilarse y a su vez perciben otras remuneraciones por ocupar cargos electivos".



"Todo ello, también aporta al desfinanciamiento de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos", sentencia Acosta.

Requisitos

La propuesta de ley establece como requisito para cobrar la pensión el hecho de ya poseer una jubilación o pensión, según el caso, otorgada por algún ente previsional nacional, provincial o municipal. "Es decir, recién se cobraría una vez que el ex funcionario ya esté jubilado", resume.

Mantiene el derecho de pensión a sucesores del beneficiado y además fija las incompatibilidades para la percepción del complemento. "No podrán cobrar el complemento, aunque se hallen jubilados, si perciben cualquier otra retribución proveniente de algún organismo o poder del estado nacional, provincial y municipal", indica el texto al que accedió INFORME DIGITAL.

Los que la cobran y los que no

Actualmente, no todos los ex gobernadores y vicegobernadores de la provincia gozan de la pensión de la ley 4506. Los que la tramitaron y la cobran son:

Jorge Martínez Garbino, vice del primer mandato (1983-1987) de Sergio Montiel, quien por su parte falleció en 2011, por lo que su pensión la percibe su viuda; Domingo Daniel Rossi, vicegobernador del primer mandato (1987-1991) de Jorge Busti; Mario Moine, gobernador entre 1991 y 1995, Hernán Orduna, vice de Moine; Héctor Alanis, vice del segundo mandato (1995-1999) de Jorge Busti; Edelmiro Tomás Pauletti, vice de Montiel en su segundo mandato (1999-2003), aunque Pauletti renunció al cargo en 2002; y José Orlando Cáceres, vice del segundo mandato (2011-2015) de Sergio Urribarri, aunque Cáceres suspendió el cobro de la pensión al asumir la banca en Diputados en diciembre de 2019.

Los que no la perciben actualmente son:

Jorge Busti, gobernador en tres períodos (1987-1991, 1995-1999, 2003-2007); Pedro Guastavino, vice del tercer mandato bustista; Sergio Urribarri, gobernador entre 2007 y 2015; José Lauritto, vice del primer mandato urribarrista; Gustavo Bordet, gobernador desde 2015 reelecto en 2019; y Adán Bahl, vice del primer mandato de Bordet (Bahl inició los trámites para el cobro en diciembre pasado).

La ley