Peleas por contrataciones para el TC

l jefe del PRO en Diputados, Esteban Vitor, cuestionó al gobierno provincial por contratar de manera directa, por 21 millones de pesos, a la Fundación del Automovilismo Deportivo de la República Argentina (Fadra) para realizar tres competiciones de Turismo Carretera en Entre Ríos durante este año.

"Faltan insumos básicos en la salud pública, las escuelas dependen muchas veces de los municipios, lo mismo sucede con los caminos rurales", graficó el legislador y soltó: "me enoja pensar que en este contexto (Gustavo) Bordet gasta semejante cifra en garantizarle la ganancia a una empresa mientras hace un impuestazo que le mete la mano en el bolsillo a todos los entrerrianos”.

El legislador macrista admitió que "entendemos que el automovilismo es una pasión, sabemos que genera movimiento turístico, lo que permite que miles de personas concurran a esos eventos. No estamos cuestionando que el Estado apoye al deporte en general, ni al automovilismo en particular". Pero aclaró que "en una provincia transparente no pueden existir contrataciones directas por semejantes sumas de dinero”.



Vitor criticó la modalidad de contratación.

"No voy a debatir sobre el negocio de Fadra, pero sí queremos hacerlo sobre las condiciones que acepta el Estado provincial", advirtió el diputado y ejemplificó: "porque esta fundación recibe los aportes del Estado, se queda con la plata de las entradas, vende el merchandising, y además factura los derechos de publicidad y transmisión de cada carrera".

"Podríamos decir que así es fácil hacer negocios en la provincia, ya que no hay manera de que pierdan”, ironizó Vitor.

Respuesta

Contra la denuncia del legislador, intendentes, referentes deportivos y turísticos destacaron el movimiento económico generado por el Turismo Carretera. Sectores público y privado coincidieron en señalar que el Turismo Carretera (TC) promueve movimiento económico en sus regiones, tomando mayor relevancia en temporadas de menor movimiento turístico.

El intendente de Paraná, Adán Bahl, resaltó que “el automovilismo genera un movimiento turístico y económico importante para Paraná”. En ese mismo sentido, remarcó la importancia de que si ciudad forme parte del calendario de esta disciplina “en épocas del año dónde la actividad turística no es el fuerte. Genera un aluvión de visitas a nuestra ciudad que dejan enormes movimientos para los diferentes sectores de la economía local".

Bahl sostuvo que “la generación de eventos programados de estas características y ligados al deporte, es trascendental para la ciudad en términos de posicionamiento a nivel nacional, no solo en lo deportivo, sino también en términos turísticos”.

Bahl defendió el impulso.

Por su parte, el intendente de Concordia, Alfredo Francolini, manifestó que es un evento “muy importante para nosotros, porque es un deporte convocante y nos permite mostrarnos al país y alos países limítrofes, es una competencia con mucha llegada".

"Viene gente de todos lados no solamente de la República Argentina, sino también desde la República Oriental del Uruguay. Aprovechan a pasear esos días que están acá, por eso el movimiento económico que le representa a la ciudad es muy relevante”, destacó Francolini.

El intendente de Concordia saludó el TC en la provincia.

Al ser consultado sobre la importancia del TC, el intendente de Concepción del Uruguay, Martín Oliva, aseguró que la ciudad “es sin dudarlo una ciudad tradicionalmente fierrera. Podríamos mencionar a la Fórmula Entrerriana como una de las bases de este tipo de eventos, movilizador de multitudes”.

Oliva aseguró que que “Entre Ríos debe sentirse orgullosa de ser la única provincia del país que cuenta con tres fechas del Turismo Carretera de las 15 programadas”.

Oliva defendió la iniciativa.



El intendente indicó además que una final del TC tiene más de 14 millones de televidentes. “Es sencillo imaginar lo que significa para una ciudad como la nuestra, el posicionamiento como marca y como destino turístico. Esto beneficia notoriamente a nuestro mercado interno porque, como sabemos, el turismo es uno de los motores fundamentales para el crecimiento económico de cada una de las ciudades en las que se corren”, remarcó.

Por su parte, Gastón Irazusta, secretario de Turismo provincial, afirmó que "junto a la Fiesta de Disfraces, las competencias automovilísticas del TC generan los mayores picos de turismo en la provincia y el rol del Estado es generar las mejores condiciones posibles para que tales espectáculos colmen las expectativas de los visitantes”.

“El Estado hace aportes para poner en valor las competencias de TC, porque esas citas deportivas movilizan a la hotelería, gastronomía y comercio en general en toda la región. Desde expendedores de combustibles a carniceros, emprendedores y toda clase de comerciante gana cuando hay carreras de Paraná, Concordia o Concepción del Uruguay”, detalló el funcionario.



La competencia en números

Según registros de la Municipalidad de Paraná, la última competencia de TC en la capital entrerriana generó ingresos por 30 millones de pesos, sólo durante el fin de semana en que se realizó, llegando la ocupación hotelera al 90 por ciento. El 70 por ciento del turismo que llega a Paraná es producto de la actividad deportiva, el otro 30 por ciento se reparte entre el ocio y el segmento de turismo de reuniones, que viene creciendo.

“El TC es importantísimo cuando llega a pueblos del interior, porque permite la llegada de visitantes, y si bien algunos vienen por la actividad, muchas veces conocen un destino que no conocían producto de la competencia y luego retornan con sus familias”, opinó Marcelo Quiroga, empresario gastronómico y dirigente del sector.

Por su parte el presidente del Club de Volantes Entrerrianos, Romeo Pisano, aseguró que el movimiento deja mucho dinero en toda la provincia, por lo cual “este tipo de actividad es muy bueno para todos los operadores de servicios, hotelería, gastronomía, estaciones de servicio y demás".

Pisano explicó que desde "hace mucho tiempo la Asociación Corredores Turismo Carretera ACTC, viene haciendo este tipo tipo de contrataciones con varias provincias".