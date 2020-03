Confirman ocho casos de coronavirus y ninguno es de Entre Ríos

E

n las últimas horas se confirmaron seis nuevos casos de coronavirus en la Argentina y ya son ocho los infectados en el país. Del total, cuatro están internados en la ciudad de Buenos Aires, una paciente en la provincia de Buenos Aires y el restante en la provincia de Córdoba.

En tanto, el Ministerio de Salud de Entre Ríos, a través de la Dirección de Epidemiología, informó que los estudios de laboratorio efectuados por el Instituto “Dr. Carlos Malbrán” permitieron descartar el caso de coronavirus que estaba en estudio y fuera oportunamente notificado por el hospital Delicia Concepción Masvernat, de Concordia.

Los nuevos diagnosticados con el COVID-19 son cuatro hombres en la ciudad de Buenos Aires y una mujer de 63 años, oriunda de San Martín, en la provincia de Buenos Aires. La paciente también regresó de Italia y se encuentra aislada en el Hospital Thomson de San Martín. Se trata del primer caso confirmado en la provincia de Buenos Aires.

El Ministerio de Salud de la Nación, junto a las carteras sanitarias de Buenos Aires, CABA y Córdoba, confirmaron a través de un comunicado los seis nuevos casos importados de coronavirus COVID-19. Los resultados confirmatorios fueron informados hoy por la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos Malbrán”.

“En todos los casos se trata de viajeros que regresaron de Europa y residen en la provincia de Córdoba, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Al momento las tres jurisdicciones se encuentran realizando la investigación epidemiológica para detectar contactos estrechos y cumplir el aislamiento establecido por protocolo”, expresó el texto difundido por el Ministerio de Salud.

“Cuatro de los pacientes corresponden a CABA, entre ellos se encuentra una mujer de 72 años y tres hombres de 44, 46 y 67 años. Otro de los casos confirmados corresponde a una mujer de 63 años residente en la provincia de Buenos Aires y finalmente un caso de Córdoba, que se trata de un paciente masculino de 57 años. Como en reiteradas oportunidades, las autoridades indican que la situación es dinámica y los equipos técnicos nacionales como de las distintas jurisdicciones se encuentran evaluando en forma permanente los distintos escenarios epidemiológicos para brindar información oportuna y transparente basada en la evidencia”, continuó el comunicado.

Las autoridades subrayaron “la importancia de la consulta precoz ante la presencia de fiebre, síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta, dificultad para respirar) y el antecedente de viaje a zonas con circulación viral o contacto estrecho con un caso confirmado. Es fundamental que las personas no se automediquen, no subestimen los síntomas, eviten el contacto con otras personas y hagan mención a la situación para la atención inmediata y la implementación de las medidas de control en los centros de salud”.

“Cabe destacar que Argentina tiene un sistema de salud federal y en ese marco cada una de las jurisdicciones definirá su plan operativo para la atención ante la consulta de casos posibles. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, las autoridades definieron que la línea 107 brinde información a los vecinos de la ciudad a través de un call center especializado con el apoyo de un grupo de epidemiólogos para proponer la mejor vía de asistencia para cada una de las situaciones que se van presentando", completó el comunicado.

“Les pedimos a las personas que tienen los síntomas que no vayan espontáneamente a los centros de salud para evitar que estén circulando y generando un riesgo potencial para el resto de la comunidad”, informó esta mañana Fernán Quiros, ministro de Salud porteño.

El funcionario agregó: "Es importante transmitirle a la gente que mientras la persona no haga la incubación completa y se enferme, no contagia. Con lo cual no es una cadena infinita”.