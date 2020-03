Encontraron muerta a Fátima y la Justicia intenta dar explicaciones

L

a joven paranaense de 25 años Fátima Florencia Acevedo, que era buscada desde el domingo 1º de marzo, resultó haber sido asesinada y su cuerpo fue encontrado este domingo, a las 10.45, por el personal policial y de bomberos que realizaba la pesquisa en la zona este de la capital entrerriana. La Fiscalía cambiará la carátula de la causa, que era por “denuncia por violencia de género” a la de femicidio.



Así lo anunciaron los funcionarios judiciales en una conferencia de prensa que dieron este domingo por la tarde en los Tribunales de Paraná. La dieron el procurador general, Jorge García, la Fiscal Adjunta, Cecilia Goyeneche, y el fiscal de la Unidad de Género, Leandro Datto.



Datto, Goyeneche y García en Tribunales (Análisis)

En paralelo, en la puerta del edificio judicial se realizaba una concentración en repudio al crimen y en reclamo por “Justicia para Fátima Florencia”, como había sido convocada por las redes sociales al confirmarse el femicidio. Hubo algunos disturbios en la entrada de Tribunales, donde algunos vidrios terminaron rotos.

Algunos daños en la entrada del edificio (Entre Ríos Ahora)

Fátima había sido reportada como desaparecida el domingo pasado por familiares, amigas y compañeras de la Casa de la Mujer de Paraná, donde estaba alojada hace un tiempo tras haber denunciado por violencia de género a su ex pareja Jorge Martínez, a su vez padre del hijo de la víctima. En los últimos días se intensificaron rastrillajes en la zona este de la ciudad, por calle Tibiletti al final, cerca de la casa de Martínez, hasta el hallazgo del cadáver este domingo a media mañana.

Cronología

El historial de violencia de Martínez sobre la joven databa de años. Este año el presunto femicida había efectuado varias amenazas que condujeron a nuevas denuncias. El 31 de enero el hombre intentó arrojarle ácido muriático en la cara. Luego, en sentido amenazante, afiló una cuchilla. La Justicia le dictó a Martínez medidas de restricción de acercamiento.

Fátima decidió irse y encontró refugio en la Casa de las Mujeres de la Municipalidad de Paraná. Realizó la última denuncia el 11 de febrero. Dijo que Martínez andaba por la zona de la Casa de las Mujeres.



Estaban separados y él la amenazaba.

Antes se habían tomado medidas. En la rueda de prensa de este domingo, la fiscal Goyeneche repasó que “se hizo un allanamiento el 7 de febrero. Antes de eso, el 6, se habían dispuesto restricciones por 90 días. Pese a eso, Florencia hace una nueva denuncia porque lo ve cerca de la Casa de la Mujer, donde ella estaba alojada. A raíz de ello se le da el botón antipánico".

El 20 de febrero Martínez le envió a Fátima un mensaje de San La Muerte. Y el 28 de febrero el hombre de 35 años redactó un mensaje que no envió, en la aplicación de Notas de su celular, como si lo hubiera escrito Fátima: "Nicolás este es un trabajo que si me va bien me van a dar una casa para vivir con mi hijo y me lo descuentan, pero no se qué hago dándote explicaciones".



El 29 de febrero Fátima fue a la casa de Martínez. Esa noche vecinos escucharon gritos de discusión, que solían ser habituales.

El domingo 1° de marzo Fátima se fue de la Casa de las Mujeres y no regresó. Según la Fiscalía, en un horario cercano al mediodía, Martínez retuvo en contra de la voluntad a Fátima Florencia Acevedo, la mantuvo oculta en un lugar no determinado con el fin de que continúe en pareja con él. Según Martínez, la despidió esa mañana cuando volvía al refugio, reseñó UNO.

El lunes 2 de marzo, una amiga de Fátima radicó la denuncia. Ese mismo día, a las 16.33, Martínez utilizó la tarjeta de cobro de Fátima e intentó realizar una extracción de dinero de un cajero de la sucursal del banco Bersa de calle Gualeguaychú y Alsina. La misma estaba bloqueada.



El martes 3 de marzo, a la noche, la Policía allanó la casa de Martínez, secuestró diversos elementos y se ordenó su detención. Según explicó Goyeneche ante la prensa, “nos dicen que había salido el domingo de la Casa de la Mujer y no había regresado a ese lugar. A partir de ahí se inicia una investigación más profunda".



"El 3 de marzo se allana el domicilio de Martínez y posteriormente se le detiene. A partir de ahí se profundizaron las tareas investigativas con rastrillajes y pericias técnicas que arrojaron indicios tendientes a pensar en su autoría. Se le imputó la desaparición y se realizaron medidas probatorias”, relató la fiscal en Tribunales.



El miércoles 4 se recibió el informe de las pericias al celular de Martínez. Encontraron un nuevo mensaje de texto escrito en Notas el 2 de marzo, modificado y enviado el 3, a la compañera de Fátima en la Casa de la Mujer. En el mismo, Martínez se hace pasar por Fátima y le dice que está cautiva e incomunicada a manos de gitanos, que está bien, en un trabajo que va a “ganar mucho dinero”, y que extrañaba a su hijo.



Ese mensaje fue enviado desde el teléfono de Martínez, con otro chip. También se encontró que la última búsqueda en Google fue de fotos de salas de velatorio.



El jueves 5 de marzo se confirmó que un chip de celular encontrado en la casa de Martínez pertenece a la línea de Florencia, pero el teléfono de la joven no está. En la audiencia ante el juez de Garantías, le dictaron 15 días de prisión preventiva en la unidad penal.



Ese mismo día comenzaron los rastrillajes en las inmediaciones de la casa del sospechoso, en terrenos donde hay unos 20 pozos de agua. En uno de ellos, el viernes 6 hallaron ropa de mujer.



El fiscal Dato, a cargo de la investigación tras la denuncia por la desaparición, repasó este domingo en la rueda de prensa: “sabíamos que el movimiento de Martínez no podía estar muy lejos y los perros que estuvieron trabajando en los últimos tres días sistemáticamente volvían a este lugar y las cercanías".



La búsqueda de Fátima continuó este sábado sin resultados positivos. La confirmación del femicidio se produciría a media mañana de este domingo, como contó la fiscal Goyeneche.

“Cuando se profundiza la investigación en un pozo, a raíz que los perros indicaban que podía estar en ese lugar, el bombero bajó y dio resultado positivo. Aproximadamente a las tres de la tarde se pudo extraer el cuerpo del lugar. Estaba en un pozo a unos 18 metros de profundidad", concluyó la funcionaria.



El lugar ya había sido rastrillado, como admitió a su turno Dato. El fiscal de Violencia de Género descartó, por otro lado, que el sospechoso haya brindado la localización de Fátima. "No dio datos para encontrar el cuerpo", aseguró.



El funcionario adelantó que este lunes se hará la autopsia y se tendrá el informe del médico forense para corroborar más información sobre la muerte de Acevedo, como su causa, el momento aproximado del hecho, entre otras precisiones.



Ante una pregunta sobre la celeridad de la actuación judicial ante la falta de la joven, Dato insistió en "desde Fiscalía tomamos conocimiento (de la desaparición) el martes a las 8 de la mañana y nos pusimos a trabajar. Ella no volvió (a la Casa de la Mujer) a las 22 del domingo".



Finalmente, el fiscal anunció que el Ministerio Público modificará la calificación de la causa. “Ahora cambia la calificación legal, estamos ante un femicidio, y vamos a pedir la prisión preventiva (de Martínez) por lo menos hasta el juicio y que se termine la causa”.



Antes de los detalles técnicos y periciales, el jefe del Ministerio, el procurador García, había manifestado: “el estado de Derecho nunca puede evitar que los ilícitos ocurran. El precio de la libertad es que las personas puedan manejarse con libertad. Nosotros no podemos establecer una cárcel para todo el mundo y de ese modo que no puedan salir y afectar bienes ajenos”



“Esto es una gran tristeza. El Derecho penal casi siempre actúa tarde, no devuelve, por más que pongamos la pena la pena máxima, como en este caso, que seguro al acusado le va a corresponder la perpetua. Quizá no salga nunca de la cárcel. Pero eso no nos devuelve la vida. El Derecho penal no vuelva las cosas atrás”, añadió el jefe del MPF.